Odgovorna urednica po oddaji Intervju z Andrejem Perkom meni, da ni prepovedanih tem ali gostov

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija je objavila poročilo o zloglasni oddaji Intervju, v kateri je Jože Možina gostil Andreja Perka

Andrej Perko na obisku pri Jožetu Možini v oddaji Intervju, ki je bila 13. januarja predvajana na TV Slovenija

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski je objavila poročilo o oddaji Intervju, v kateri je Jože Možina gostil Andreja Perka, ki je v javnosti povzročila nemalo ogorčenja. O tem smo pisali tudi v Mladini, in sicer v člankih Teorija spolov in druge teorije zarot ter Metroseksualec ali musliman?. Na naslov varuhinje pravic gledalcev je prispelo 12 odzivov v povezavi z omenjeno oddajo, ki bila na sporedu 13. januarja ob 21.30 na 1. programu TV Slovenija.

Varuhinja je v svojem poročilu zapisala, da se je v uvodnem portretu gosta in v prvem delu pogovora oddaja osredotočila na gostovo metodo zdravljenja alkoholizma in izkušnje z njo, v nadaljevanju pa na gostovo razumevanje razlik med spoloma. Pritožbe pa so se nanašale na drugi del oddaje, v katerem je gost med drugim govoril da moški in ženske nimajo enake zmožnosti moralne presoje in čuta pravičnosti, enakost med spoloma ne obstaja, da feministke postajajo nepotešene in so zato do moških napadalne, da se moški spolni nagon demonizira in kriminalizira, so teorije spolov protinaravne in jih širijo gejevski in feministični lobiji, da nas bodo preplavili migranti, ki nimajo težav s spolno identiteto in da so ženske v kriznih razmerah nezanesljive oz. da krizne situacije lahko rešujejo le moški.

Pritožniki so RTV Slovenija očitali, da je dopustila oddajo, v kateri se je razvil diskurz »poln seksizma, mačizma, homofobije, nestrpnosti in nazadnjaškosti« ter tako kršila Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Navajali so, da je gost ščuval proti ženskam in skupnosti LGBTQ+ ter zahtevali opravičilo RTV Slovenija.

Odzivi gledalk in gledalcev

"Nedopustno je, da predvajate takšne vsebine, zlasti ker se v tem primeru vidi, da je bila vnaprej posneta - pred tem so bili predvajani izseki, skratka urednik in novinar sta vedela, kaj bo šlo na program!"

Spodaj so poudarki iz nekaterih kritičnih odzivov, ki so prispeli na naslov varuhinje pravic gledalcev.

»Menim, da je za obravnavo tovrstnih tematik izjemno pomembna izbira sogovorcev oz. sogovork. In hkrati sem prepričana, da je izbira sogovorcev bila v tem primeru neprimerna. Pogovor je tekel na ravni "kafanske debate", hkrati pa sejal strah (zarota feministk proti moškim), seksizem (do moških, ki naj ne bi bili "pravi" in žensk kot "nesposobnih moralne presoje") in v določeni meri tudi sovražnost (do feministk, istospolno usmerjenih - v dikciji oddaje "gejevskega lobija"). Hkrati se v oddaji nikjer ni kontekstualiziralo problematike, ne zgodovinsko (podrejanje in odklanjanje pravic ženskam, homoseksualnim), ne družbeno (sodobna razmerja moči med spoloma oz. spoli). Če povzamem, je bila oddaja žaljiva do moških, žensk, istospolno usmerjenih in tistih, ki svoje spolne identitete ne morejo osmisliti znotraj binarne delitve spolov na moške in ženske. In zato menim, da takšna oddaja ne spada in ne sme spadati v program nacionalne televizije. Pri tem bi še želela opozoriti, da nimam v mislih cenzure (o kateri je tudi bilo govora) in ne želim odrekati prostora za različna mnenja, vendar naj bodo ta informirana in primerno kontekstualizirana.« (M. B.)

»Vsekakor menim, da ima dr. Perko pravico do izražanja svojega mnenja in da morda nekatere izmed omenjenih trditev držijo za osebe, s katerimi je sam imel stik, a menim, da je posploševanje na celotno žensko populacijo in posledično označevanje žensk, ki po tem ne hrepenijo kot ne-normalnih, žaljivo, saj tega ne argumentira s pomočjo stroke, temveč je podano le kot njegovo mnenje.« (M. R.)

»V luči dejstva, da se tovrstna mnenja in ideologije v Slovenskem prostoru krepijo ter s tem v negotovost in nevarnost postavljajo dobršen del državljanov, je neodgovorno in povsem neprimerno, da jim RTV Slovenija odmerja čas in prostor v enem izmed svojih bolj gledanih programov in tako podpihuje in normalizira tovrstno mišljenje.« (P. P.)

»Nedopustno je, da predvajate takšne vsebine, zlasti ker se v tem primeru vidi, da je bila vnaprej posneta - pred tem so bili predvajani izseki, skratka urednik in novinar sta vedela, kaj bo šlo na program! Hkrati je pa vsebina takšna, da če bi to pisal kak anonimni spletni komentator na vaši spletni strani, bi mu komentarje verjetno zbrisali! Nedopustno je tudi, da to predvajate celo v terminu, ko televizijo zelo verjetno gledajo še otroci in najstniki! Kako mislite, da na razvijajočo se otrokovo psiho vpliva to, da posluša, da "moški imajo moralni čut" (implicitno: ženske ga nimajo) in da je narobe, da se moški na zmenkih z ženskami "pogovarjajo". A naj bi jih kar posilili na licu mesta? (A. R.)

»Ali je RTV Slovenija popolnoma izgubila kompas? čemu bo televizija naslednjič ponujala glas: zanikovalcem holokavsta? Tistim, ki zagovarjajo ideje o ploščati zemlji? S kakšno pravico se vabi ljudi v oddajo, ki se označujejo za strokovnjake, potem pa trosijo izjave, ki so popolnoma nestrokovne, za katere je stroka celo nasprotno, jasno, enoglasno, znanstveno dokazano povedala, da so škodljive? To, kar je gost v včerajšnji oddaji trosil, je v nasprotju z vsemi dognanji stroke, je bilo poniževalno ne le do žensk, pač pa tudi do moških. Konkretno: American Psychological Association je tradicionalno moškost, kot jo je včeraj zagovarjal Perko in jo v naši srednji glasno zagovarjajo še Vodeb, Godina in Boštjan M. Zupančič, označil za škodljivo. Avgusta 2018 so namreč izdale_i smernice za psihološko prakso z dečki in moškimi (...) Nacionalna televizija si takega zdrsa v psevdoznanost in nestrokovnost preprosto ne bi smela dovoliti! Takšnega poneumljanja in v konkretnem primeru žaljenja imamo gledalke in gledalci dovolj.« (T. V.)

Na varuhinjin naslov je prispelo tudi 5 sporočil, v katerih so imeli gledalke in gledalci pozitiven odnos. Spodaj jih objavljamo v celoti (kakor so bila navedena v poročilu varuhinje).

»Enkratno! 100 % se strinjam z vsem kar je povedal. Hvala za tako fajno oddajo in pohvala voditelju za vprašanja.« (T. Č.)

»Kot mati treh sinov in kot hčerka alkoholika bi sem vam želela zahvaliti za odličen prispevek g. Možine v intervjuju z g. Perkom, ki me je zelo nagovoril.« (A. K.)

»Res dober intervju dr. Možine z dr. Perkom. Še več takih intervjujev!« (A. D.)

»Sporočam vam, da sem bil navdušen nad intervjujem, ki ga je, z zelo zanimiv človekom dr. Andrejem Perko, pripravil g. Jože Možina. Zanimiva vprašanja in še bolj zanimivi odgovori, zelo poučno in vsebinsko bogato, skratka odlično. Želim si več takih intervjujev in vsebin ter vam želim vse dobro.« (S. S.)

»Spoštovani dr. Možina! Sem pogledala vaš intervju z dr.Perkom in se vam zahvaljujem za to zanimivo oddajo. Kot ste dejali na koncu, gre res za razmišljanje, ki "gre proti toku" v mnogih pogledih. In prav to daje dodano vrednost tej in tudi mnogim drugim oddajiam, ki jih oblikujete. Mislim, da se mora nacionalna RTV zavzemati prav za to pluralnost pogledov, idej, razmišljanj.. sicer gremo v enoumje, ki smo ga že izkusili. Ta fenomen sovražnega govora je zelo zanimiv in tudi zelo nevaren. Zato so take oddaje še kako dobrodošle, ki v naš prostor vnašajo ravnovesje različnosti in s tem tudi strpnosti eden do drugega. Bi rekla, da je ta "nevtralnost" vaše RTV poklicanost, in to vedno bolj!! Vsak ima pravico, da pove kar se mu zdi prav, svoja življenjska načela, kar mu narekuje vest, življenjske izkušnje, prepričanje...« (Iz pisma L. S. avtorju oddaje, posredovanega tudi varuhu)

Odziv odgovorne urednice in varuhinje pravic gledalcev

Z odzivi gledalcev je varuhinja seznanila tudi odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija Manico Janežič Ambrožič, ki v imenu uredništva komunicira z varuhom, posreduje odzive gledalcev ustvarjalcem in odgovarja pritožnikom. Ta je odgovorila, da je od gledalcev prejela tako kritike in pohvale ter dodala, da sta voditelj in gost govorila o temah, o katerih sicer ob spoštovanju njihove občutljivosti, večplastnosti in zahtevnosti poročajo v različnih oddajah in jih tudi širše kontekstualizirajo ali analizirajo. "V prvi polovici oddaje sta voditelj in gost denimo govorila o eni najbolj perečih in tudi občutljivih tem slovenske družbe – o alkoholizmu in zdravljenju alkoholikov. Oddaja Intervju je oddaja z močnim avtorskim pečatom, vodijo jo trije izjemno izkušeni in že dolga leta prepoznavni ustvarjalci programa TV Slovenija. V oddaji naši gostje govorijo o svojem delu, predstavljajo svoja mnenja in poglede na teme, ki pomembno krojijo našo družbo. V Informativnem programu TVS redno in odločno opozarjamo na položaj žensk in na kratenje pravic ženskam v številnih družbah sodobnega sveta, na diskriminacijo homoseksualcev in napade nanje, obširno smo poročali o gibanju #metoo. Predstavljamo različna mnenja in stališča in kot sem že večkrat zapisala ob podobnih odzivih, menim, da ni prepovedanih tem ali gostov," meni odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Manica J. Ambrožič.

"Predstavljamo različna mnenja in stališča in kot sem že večkrat zapisala ob podobnih odzivih, menim, da ni prepovedanih tem ali gostov."

Pristojni urednici, da na RTV Slovenija ni prepovedanih tem ali gostov, pritrjuje tudi varuhinja Ilinka Todorovski, ki pa obenem poudarja, da veljata uredniška in novinarska odgovornost za umestitev tematik v kontekst, ustrezno izbiro žanrov ter podajanje vsebin v skladu s programskimi standardi ter Poklicnimi merili in načeli novinarske etike. "Menim, da so pritožniki upravičeno opozorili na neustrezno izbiro žanra za izrekanje mnenj in stališč, ki so skrajna, kontradiktorna in posegajo v temelje družbene ureditve, v kateri velja načelo enakosti spolov, kjer so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in tudi enake možnosti, ne glede na spol," je zapisala varuhinja pravic gledalcev in dodala, da žanr intervjuja ni ustrezen za izrekanje mnenj zoper dosežene človekove pravice, in da oddaja Intervju že po zasnovi ni primerna za načenjanje in razčiščevanje morebitnih družbenih ali strokovnih dilem, povezanih z načelom enakosti.

"Žanr intervjuja ni ustrezen za izrekanje mnenj zoper dosežene človekove pravice, in da oddaja Intervju že po zasnovi ni primerna za načenjanje in razčiščevanje morebitnih družbenih ali strokovnih dilem, povezanih z načelom enakosti."

Varuhinja je opozorila, da v primeru, ko se uredništvo kljub temu odloči za obravnavo tovrstne tematike v takšnem žanru, je nujno poskrbeti za razmejitev med mnenji govorca na eni strani ter dejstvi in strokovnimi dognanji na drugi. "V pogovorni oddaji je za nadzor te ločnice odgovoren voditelj in od voditeljev oddaj, v katerih se izrekajo polemična stališča, se pričakuje vzpostavitev kritične distance do izrečenega, ne glede na to, ali je to v soglasju ali nasprotju z njegovim osebnim stališčem in mnenjem," je dodala Ilinka Todorovski ter izpostavila nekaj relevantnih poudarkov iz poklicnih meril in načel novinarske etike, ki od novinarja zahtevajo, da ko sogovornik izrazi polemična stališča, jih je treba med pogovorom razjasniti. Opozorila pa je tudi na tiste zaveze iz načel novinarske etike, ki izrecno prepovedujejo gojenje ali podžiganje predsodkov ter poudarjanje stereotipnih delitev na moške in ženske vloge.

"Menim, da javnost urednikom in novinarjem ne more odrekati pravice do avtonomne izbire tem ali gostov, kakor tudi ni upravičeno pričakovati, da bodo idealizirali stvarnost ali jo prikazovali takšno, kakršna ni. Če v družbi obstajajo predsodki ali se razvnema kontroverzna razprava, je o tem treba poročati in disonantna stališča predstaviti v programih javnega medija. Vendar pri tem velja načelo odgovornega in preudarnega podajanja vsebin, s spoštovanjem programskih in etičnih meril, z upoštevanjem konteksta, z razčiščevanjem dilem in nujno kritično distanco do izrečenega, zlasti, ko gre za izrekanje diskriminatornih stališč o posameznikih ali skupinah ljudi in ko se mnenja izrekajo kot dejstva," je sklenila varuhinja pravic gledalcev.