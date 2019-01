Metroseksualec ali musliman?

Šarlatani na nacionalki

Novinar Jože Možina v pogovoru s terapevtom dr. Andrejem Perkom

© TV Slovenija

V nedeljo smo si natočili kozarec vina in se udobno namestili pred televizor, da bi si v oddaji Intervju ogledali, kakšno bi bilo naše življenje brez tega kozarca vina. Nacionalka z Jožetom Možino nam je predstavila dr. Andreja Perka, Rugljevega ozdravljenca in duhovnega naslednika. Tako smo se prestrašili, da bi lahko postali on, da smo si dotočili že po prvih desetih minutah.