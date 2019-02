Marjan Horvat | foto: Uroš Abram

Tomaž Lanišek: Molitev v času delovnika je moteča ravno toliko, kot so moteče »čik pavze«

S Tomažem Laniškom, direktorjem škofjeloškega podjetja v nemški lasti Knauf Insulation, smo se sestali v najnovejši pridobitvi podjetja, izobraževalno-demonstracijskem centru Knauf Insulation Experience Center. V tem dvonadstropnem objektu izvajalcem in kupcem predstavljajo najnovejše koncepte trajnostne gradnje, vključno seveda z izolacijskimi rešitvami, ki so jih v tem škofjeloškem podjetju razvili sami. Direktor Lanišek nam ponosno predstavi različne izolacijske materiale, ki temeljijo na kameni volni, popelje pa nas tudi na streho Centra, kamor so umestili izdelek, po katerem slovi njihovo podjetje v svetu; tistega, ki omogoča »ozelenjevanje puščav«. V sklopu projekta zelenih rešitev Urbanscape so namreč v njihovem razvojnem centru razvili izolativni material, ki zadržuje vodo in jo rastlinam prepušča po njihovih potrebah.

Škofjeloško podjetje ima v skupini Knauf Insulation, ki v 35 državah zaposluje 5000 ljudi, zelo pomembno vlogo. V tem gorenjskem mestu je namreč globalni razvojni center podjetja Knauf Insulation. Nemški lastniki so ga v Škofjo Loko postavili po prevzemu slovenskega podjetja Termo tudi zaradi znanja slovenskih inženirjev na področju izdelave kamene volne. Poleg tega je v Škofji Loki še sedež Sistemske divizije, v okviru katere usklajujejo globalno prodajo vseh tistih njihovih izolacijskih izdelkov, ki se ne uporabljajo v gradbeništvu, sedež komercialne organizacije, ki prodaja gradbeniško izolacijo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini in še podporna tehnična organizacija vsem obratom Knauf Insulationa po svetu, kjer izdelujejo izolacijske materiale, ki temeljijo na kameni volni.

Tomaž Lanišek je bil deset let zaposlen v ameriškem podjetju Good Year Dunlop Sava Tires. Je član številnih poslovnih interesnih združenj in tudi ambasador pozitivnih vrednot v poslovnem svetu. Vodenje škofjeloškega Knauf Insulation je prevzel pred petimi leti, ko je podjetje pod tedanjim vodstvom direktorja dr. Saše Bavca, ki je znotraj skupine napredoval na mesto direktorja marketinga za ves svet, prejelo – tudi zaradi uspešnega spoprijemanja s krizo – »slovensko gazelo«, priznanje družbe Dnevnik za najboljše hitro rastoče podjetje v Sloveniji. Pod vodstvom direktorja Laniška se je podjetje s svojimi izdelki še bolj utrdilo na globalnem trgu. V zadnjem letu so se posvetili reorganizaciji znotraj podjetja, da bi bolje motivirali delavce in tako povečali produktivnost podjetja. Od tu njihova v javnosti odmevna napoved o povišanju plač. So tudi eno izmed redkih slovenskih podjetij, ki zaposluje begunce in migrante z Bližnjega vzhoda.

Nedavno ste v Knauf Insulation napovedali povišanje plač v proizvodnji za 36 odstotkov. Gre za plačo štiriizmenskih delavcev, zdaj najnižje plačanih, ki bodo prejemali, skupaj z vsemi dodatki, na mesec 1500 evrov neto. Na podlagi kakšnega premisleka ste sprejeli to odločitev?