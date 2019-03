Andreja Šiška čaka 8 mesecev zapora

Vodja Štajerske varde Andrej Šiško je bil danes na okrožnem sodišču v Mariboru spoznan za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Gre za prvi primer tovrstnega kaznivega dejanja pri nas.

Andrej Šiško

© YouTube

Pol leta po tem, ko so Slovenijo presenetili posnetki postroja paravojaške oborožene skupine Štajerska varda, je sodnica Vanja Verdel Kokol Andreju Šišku izrekla sicer še nepravnomočno obsodbo osmih mesecev zapora. Soobtoženemu Mateju Lesjaku pa zaradi pomoči pri kaznivem dejanju kazen treh mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta.

Sodnica je ob tem za Šiška odredila izpustitev iz pripora. Tako je 49-letnik, ki je bil leta 2007 pravnomočno obsojen zaradi poskusa uboja, kasneje pa izbrisan iz kazenske evidence, od danes, po več kot šestih mesecih pripora, spet na prostosti.

Tožilstvo je prvoobtoženemu pripisalo ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi z oboroženim uporom in pozivanje k strmoglavljenju najvišjih državnih organov. V obsodbi je bilo upoštevano več različnih dejanj, od grožnje takratnemu predsedniku vlade Miru Cerarju januarja 2017 do poskusa ustanovitve dežele Štajerske in nato še obrambne skupine te dežele - Štajerske varde septembra lani.

Obdolžena sta v zagovoru trdila, da je šlo v dejanjih samo za provokacijo za javnost. Teh trditev sodnica ni upoštevala, ker so se pojavile šele po začetku kazenskega pregona, Šiško pa je sam tudi javno povedal, da se je zavedal, da lahko zaradi svojih dejanj pristane v zaporu.

"Demokratično urejena družba ni nekaj samoumevnega, nekaj, česar ni mogoče ogroziti. Zato je treba jasno postaviti meje, da se njeni temelji ne spodkopljejo."

(Vanja Verdel Kokol, sodnica)

Sodnica je poudarila, da takšnih dejanj ne smemo podcenjevati, na kar opozarja tudi zgodovina. "Demokratično urejena družba ni nekaj samoumevnega, nekaj, česar ni mogoče ogroziti. Zato je treba jasno postaviti meje, da se njeni temelji ne spodkopljejo," je dejala.

Tožilstvo je za 49-letnega Šiška predlagalo leto in štiri mesece zapora, za 28-letnega nekdanjega člana podmladka SDS Lesjaka pa pogojno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Ker se je slednjemu dokazalo samo pomoč Šišku z medijskim pokrivanjem postroja Štajerske varde, se je sodnica odločila, da bo zadoščala kazen opominjevalne narave.

Za Šiška je med olajševalnimi okoliščinami upoštevala, da velja za nekaznovanega, da je oče dveh mladoletnih otrok in da gre za prvo primer tovrstnega kaznivega dejanja pri nas. "Izrečena kazen je bolj opomin obtožencu in sporočilo vsem, da takšna dejanja niso dopustna, saj ne prispevajo k demokraciji, temveč jo rušijo. Ustavno in zakonsko sprejemljiv način za dosego političnih sprememb, za katere se posameznik zavzema, so v demokratični družbi in parlamentarni demokraciji volitve," je povedala sodnica.

Šiškova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj, ki je bila prepričana v oprostilno sodbo, je že napovedala pritožbo.