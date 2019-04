Orbán razklal slovenske Madžare

Madžarska manjšinska organizacija prekinila sodelovanje z Inštitutom za narodnostna vprašanja

Poslanec in predstavnik madžarske manjšine v državnem zboru in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti v Sloveniji Ferenc Horváth, Viktor Orbán in tedanji premier Miro Cerar leta 2015 v Lendavi

© Borut Krajnc

Novembra 2005 je bilo v Lendavi veliko slavje. Mesto sta obiskala tedanji predsednik republike Janez Drnovšek in njegov kolega iz Madžarske, predsednik Lászlo Sólyom. Predsednika sta ob 80-letnici slovenskega Inštituta (INV) slovesno odprla lendavsko izpostavo te najstarejše institucije na področju manjšinskih in etničnih študij v Evropi in ob otvoritvi poudarila, da je to »odraz dobrega sodelovanja med državama«.