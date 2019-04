Mladinina naslovnica v parlamentu

Znova se je pokazalo, da SDS ni stranka, ki bi zagovarjala interese Slovenije, saj poslanci SDS, predvsem Branko Grims, niso zmogli obsoditi ravnanja Madžarske

Sklep seje DZ

© DZ

Združena parlamentarna odbora za zunanjo politiko in kulturo sta v sredo popoldne razpravljala o tem, ali je Madžarska ravnala prav, ko je slovensko zunanje ministrstvo zaprosila, naj vendarle ukrene kaj, da Mladina ne bo več objavljala naslovnic, ki naj bi žalile Viktorja Orbána. Razprava je bila sklicana na pobudo parlamentarnih strank in večina navzočih je obsodila vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do svobode izražanja. Pohvalno, a kljub nekaj spodbudnim besedam o tem, zakaj je pomembna svoboda tiska in kako Evropa vedno bolj spominja na 30. leta prejšnjega stoletja, nekaj jasnih stališč je do tega izrekel minister za kulturo Zoran Poznič, se je znova pokazalo, da SDS ni stranka, ki bi zagovarjala interese Slovenije, njeno demokratično ureditev, ljudi, ki živijo v njej.

Poslanci SDS, predvsem Branko Grims, niso zmogli obsoditi ravnanja Madžarske, temveč so raje kazali na druge in pleteničili, da tisti, ki obsojajo madžarsko vmešavanje v svobodo tiska, delajo sramoto Sloveniji. Logično in žalostno hkrati, stranka SDS je politična in finančna izpostava Fidesza. Tako tudi razume demokracijo, tako tudi razume ustavni koncept svobode izražanja.