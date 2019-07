Bo Salvini na meji s Slovenijo res postavil zid?

Italijanski notranji minister bi, če skupne patrulje ne bodo učinkovite, po vzoru Donalda Trumpa na italijansko-slovenski meji postavil zid

Naslov članka v italijanskem Huffington Postu

© Huffington Post Italija

Slovenija in Italija naj bi z današnjim dnem začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, kot se to že izvaja na francosko-italijanski meji, z namenom "zaustaviti nezakonite prehode meja". Tako je v Rimu v soboto napovedal italijanski notranji minister Matteo Salvini, danes pa bosta italijanska in slovenska stran o tem podpisali sporazum ter ga predstavili javnosti. O skupnih policijskih patruljah na meji med državama sta sicer že sredi maja v Rimu govorila tudi generalna direktorja slovenske in italijanske policije Tatjana Bobnar in Franco Gabrielli. Salvini pa se, v primeru, da skupne patrulje ne bi bile učinkovite, na slovensko-italijanski meji zavzema za postavitev zidu oziroma ograje. Kaj takšnega bi bilo v Evropi znotraj schengenskega območja sicer sila nenavadno, slovenski politični vrh pa o tej trumpovski provokaciji zaenkrat še molči. Na ministrstvu za notranje zadeve pa so v petkovem odzivu poudarili, da gre pri postavitvi tehničnih ovir za notranjepolitično odločitev posamezne države.

Italijanski časnik La Stampa je Salvinijevo strategijo označil za vojno z Evropo ter mu očital, da si je za vzor reševanja težav z bodečimi žicami vzel madžarskega skrajno desnega predsednika Viktorja Orbana. Italijanski Huffington Posta pa je Salvinijeve namige okategoriziral za dokončno trumpizacijo.

Izvajanje patrulj na slovensko-italijanski meji se bo v skladu s sporazumom, ki sta ga podpisali državi, zaključilo 30. septembra. Predvidene so štiri patrulje na teden, tri na slovenski in ena na italijanski strani. Danes bodo pri nekdanjem mejnem prehodu Lipica delovanje mešanih patrulj predstavili tudi javnosti.

"Ustavili smo plovbe čez Sredozemlje. Sedaj zaostrujemo še kontrolo za varovanje kopenskih meja. Po več letih Italija ni več evropsko begunsko zatočišče," besede Salvinija po podpisu protokola o skupnem delu italijanske in slovenske policije v Rimu povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

"Če na vzhodni meji ne bi uspeli prekiniti vstopa po kopnem, ne izključujemo nobenega ukrepa, vključno s fizičnimi ovirami."



Matteo Salvini, podpredsednik italijanske vlade in notranji minister

Število migrantov, ki Italijo dosežejo po t.i. balkanski migrantski poti, je od začetka letošnjega leta poraslo. V Trstu so letos nedaleč od meje s Slovenijo aretirali 782 migrantov, kar je enkrat več kot v enakem obdobju lani, sobotne podatke povzema APA. 121 migrantov so medtem prijeli nedaleč od meje z Avstrijo.

Slovenski zunanji minister Miro Cerar je dejal, da je notranji nadzor v schengnu za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengna, evropsko povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben.

Naslov članka v La Stampi

© La Stampa

Salvini je po srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom v Washingtonu dejal, da želi Italija postati najtrdnejši zaveznik ZDA v Evropi. Med drugim zato, ker imata državi enako vizijo glede Irana, Venezuele, Libije, Bližnjega vzhoda in Kitajske.

"V času, ko so ustanove Evropske unije krhke in se bistveno spreminjajo, želi biti Italija trdna, učinkovita, jasna in verodostojna partnerka ZDA," je dejal italijanski populist, ki se je kasneje v Beli hiši sestal še s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom, ki je tvitnil, da sta imela izjemno srečanje in da je transatlantsko zavezništvo trdno kot še nikoli.

"V času, ko so ustanove Evropske unije krhke in se bistveno spreminjajo, želi biti Italija trdna, učinkovita, jasna in verodostojna partnerka ZDA."



Matteo Salvini, zvest podpornik Trumpa

Salvini je zvest podpornik Trumpa še od časa ameriške predvolilne kampanje 2016. Po srečanju s Pompeom je dejal, da si bo prizadeval za znižanje davkov v Italiji, četudi EU ne bo spremenila višine dopustnega proračunskega primanjkljaja. Menil je tudi, da je vrnitev k dobrim odnosom z Rusijo cilj, ki ga delijo z ZDA.

Zagotovil je, da njegova populistična stranka Liga ni osamljena, saj si deli vizijo sveta in vrednote z ZDA, Izraelom, Brazilijo, Poljsko in Madžarsko. Salvini naj bi uspel prepričati Pompea tudi v tem, da obišče Italijo oziroma Abruce, od koder izvirajo njegovi stari starši.