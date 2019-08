Funkcionarska hinavščina

Akademski kolegij študentom

Ob mednarodnem dnevu mladih so nekatere organizacije opozorile, da se veliko mladih sooča s pomakanjem dostopnih stanovanj in študentskih domov. Posebej se je potrudila Študentska organizacija Slovenije, ki je novinarsko konferenco priredila v Akademskem kolegiju, ki mu grozi zaprtje. Vendar onkraj spretno kurirane PR-ovske podobe znotraj družine ŠOS najdemo precej nespodbudnih praks.

Ljubljanska študentska organizacija bi verjetno s svojim 4-milijonskim proračunom in številnimi neizkoriščenimi nepremičninami lahko zgradila kar lasten študentski dom. Vendar so funkcionarji najprej raje sanjali o lastnem hostlu, sedaj pa so zadeve očitno prepustili podjetnikom, s katerimi redno poslovno sodelujejo. Študentska organizacija Univerze na Primorskem pa je npr. zgradila zaseben študentski dom. Vodi ga obsojeni nekdanji direktor organizacije, ki sodeč po ceniku spretno izkorišča pomanjkanje sob.

Nosilci boja za spremembe pač niso sporne etablirane institucije, ampak prej samonikle skupine.

