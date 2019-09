Bernard Brščič: Lucija Šikovec Ušaj je skušala izvesti uboj moje osebnosti in stranke

V skrajno desni zunajparlamentarni stranki DOM se strasti med glavnimi člani še do zdaj niso umirile

Bernard Brščič vs. Lucija Šikovec Ušaj

Prvak Domovinske lige (DOM) Bernard Brščič se je v javnem pismu odzval na očitke podpredsednice in odvetnice Lucije Šikovec Ušaj. Med drugim ji očita, da je "s pomočjo novinarja Igorja Kršinarja skušala izvesti uboj moje osebnosti in stranke DOM". Lucija Šikovec Ušaj je namreč svojemu kolegu pred kratkim očitala, da se valja po državnih službah in pri 46. letih še vedno živi pri mami, kar je bilo nadaljevanje spora, ki se je pričel s tem, da je odvetnica razkrila, da naj bi bila stranka DOM zgolj satelit SDS oziroma Janeza Janše. Obenem pa je namignila, da naj bi bila z mlado konservativko Normo Korošec, še eno vidno članico DOM, v romantičnem odnosu.

"Vrč je razbit."



Bernard Brščič

"Kakšni so njeni motivi, lahko samo ugibam. Gotovo pa njeno delovanje ne koristi delovanju stranke. Razumeli boste, da s takšnim človekom, kot je Lucija Šikovec Ušaj, ne morem več sodelovati. Vrč je razbit, pametnemu je dovolj," je v javnem pismu zapisal Bernard Brščič, ki razloge za svoj politični neuspeh išče v podpredsednici, ki je javno opozorila na sporno finančno poslovanje in še bolj sporne politične povezave nekaterih posameznikov s stranko SDS.

V pismu sicer zanika očitke Lucije Ušaj Šikovec, da naj bi bila stranka DOM satelit SDS oziroma Janeza Janše, obenem pa potrjuje, da jim je Klemen Lah (informatik in računalničar stranke SDS) pomagal s svojim znanjem informatike in oblikovanja in da omenjenega pozna še iz časov svojega službovanja v kabinetu takratnega predsednika vlade Janeza Janše.

In drama neke majhne stranke se nadaljuje ...