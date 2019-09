Esther Wojcicki, pedagoginja: Otroke moramo naučiti tudi izgubljati

Ameriška pedagoginja Esther Wojcicki ima tri dobro vzgojene hčere. Kako ji je to uspelo? Tako, da se ni nikoli trudila biti helikopterska mama.

Ameriška pedagoginja Esther Wojcicki s fotografijo svojih hčera. Najstarejša Susan vodi YouTube, Janet je predavateljica pediatrije na Univerzi v San Franciscu, najmlajša Anne pa je ustanovila podjetje za gensko tehnologijo.

Esther Wojcicki je stara 79 let in zadnjih 36 let poučuje na državni gimnaziji v kalifornijskem mestu Palo Alto. Med njenimi nekdanjimi in sedanjimi dijaki so tudi hčere in sinovi vplivnih ljudi iz Silicijeve doline, med drugim otroci ustanovitelja Appla Steva Jobsa. Wojcickijeva svetuje politikom, podjetnikom in fundacijam. Napisala je cenjeno knjigo o vzgoji How to Raise Succesful People (Kako vzgojiti uspešneže).

Gospa Wojcicki, prepričani ste, da so ljudje, ki so v otroštvu srečni, zelo uspešni v življenju. Kako ste prišli do tega sklepa?