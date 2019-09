Lucija Ušaj parkira na prostoru za invalide

Svoje vozilo znamke Audi, ki ni označen s parkirno karto za invalide, je parkirala na Partizanski ulici v Velenju

Vozilo Lucije Ušaj na parkirišču za invalide

© Roni Kordiš / Had

Publicist Roni Kordiš je na svojem blogu Had opozoril, da je Lucija Šikovec Ušaj, soustanoviteljica zunajparlamentarne skrajno desne stranke DOM, svoje vozilo parkirala na prostoru za invalide na Partizanski ulici v Velenju. Bloger se sprašuje, ali zanjo morda veljajo druga pravila, in dodaja, da v avtomobilu ni imela parkirne karte za invalide. Kordiš je zapis opremil tudi z dokaznimi fotografijami. Ko pa je odvetnico in političarko o tem povprašal na Twitterju, mu ta ni odgovorila. "Dejansko me je zanimalo zakaj bi nekdo parkiral svoje vozilo na prostoru za invalide, če je na zelo velikem parkirišču pred trgovino še veliko praznih parkirnih mest," je zapisal na svojem blogu.

To nas je spomnilo na nedavni primer še ene simpatizerke desnice, ki je s svojim zagovarjanjem parkiranja na prostorih za invalide, pred časom sprožila javno polemiko. Več o tem na tej spletni povezavi.

Po podatkih ljubljanskega mestnega redarstva se je neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, v zadnjih letih zmanjšalo. Še leta 2012 je bilo teh kršitev 1654, lani pa jih je bilo več kot polovico manj, 718. V letošnjem letu so do 6. maja 2019 zabeležili 257 takšnih prekrškov.