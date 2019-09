Kako so domobranci zajeli britanskega pilota in ga predali Nemcem

Ostanki sestreljenega letala bodo razstavljeni v Muzeju vojaške zgodovine v Pivki

Iztegnjena roka generala Leona Rupnika, poveljnika domobrancev, v pozdrav nacistični Nemčiji. Ob njem stoji škof Gregorij Rožman, predstavnik RKC.

Na 1. programu Radia Slovenija (posnetek je na voljo tudi na spletni strani) so objavili pogovor z vodjo izkopavanja, arheologom dr. Andrejem Gasparijem, ki je sodeloval pri izkopavanju britanskega letala, ki je bilo del zavezniških sil. Letalo je bilo med 2. svetovno vojno sestreljeno nad Ljubljano, skupina britanskih spitfirejev je namreč 18. septembra leta 1944 napadla takratno ljubljansko letališče v Polju. Uničili so nekaj nemških letal, Nemci so z grajskega hriba zadeli dve britanski letali, eno je padlo na tla ob Ižanski cesti.

Pilot se je rešil, zajeli so ga domobranci, ki so ga predali Nemcem. Dele letala so pulili iz tal že prej, v drugi polovici avgusta letos pa je steklo strokovno izkopavanje.

Kot je za 1. program Radia Slovenija pojasnil vodja izkopavanja, arheolog dr. Andrej Gaspari, je motor letala supermarine spitfire, zaradi varnostnih razlogov ga bodo izvlekli pozneje, skoraj nepoškodovan: »Vse je izjemno, izjemno dobro ohranjeno. Lahko si predstavljate, kako je motor, skupaj z rezervoarjem za gorivo, treščil oziroma se pogreznil v to mehko, pozno glacialno glino, ki ga je popolnoma zapečatila. Gorivo, hidravlično olje in navadno olje za motor so kot od včeraj. Vsi deli so tako perfektno ohranjeni, da ne verjameš, da se je vse zgodilo pred 75 leti.«

