Edward Snowden, žvižgač: Če bom kdaj padel skozi okno, ste lahko prepričani, da so me pahnili

»Najemite stanovanje v moskovskem luksuznem hotelu, številko sobe pošljite šifrirano na to in to mobilno številko, počakajte na povratno sporočilo s točno uro, nato bodite v stalni pripravljenosti.« Priprave na sestanek z Edwardom Snowdnom so potekale tako, kot si otroci predstavljajo velike vohunske spletke.

V ponedeljek, 9. septembra, je potem zares prišel v najino sobo v prvem nadstropju hotela Metropol, bled in mladosten, kot ga je svet spoznal junija 2013, in dve uri in pol potrpežljivo odgovarjal na novinarska vprašanja.

Danes 36-letni Snowden že šest let živi v pregnanstvu v Rusiji, saj ga ameriške oblasti tako kot Juliana Assangea štejejo za državnega sovražnika, odkar je s pomočjo novinarjev razkril sistem nadzora državne Agencije za nacionalno varnost (NSA). Dolgo časa ni izdal, kako točno je nekaj najstrožje varovanih skrivnosti ZDA pretihotapil iz države in kaj ga je gnalo k temu.

Snowden je človek, ki je prelisičil najmogočnejše tajne službe na svetu. Kakšno je njegovo življenje v pregnanstvu in zakaj je prepričan, da je treba splet popolnoma reformirati?

Gospod Snowden, vedno ste govorili, da pri vsej zgodbi sploh ne gre za vas. Zdaj pa ste o sebi napisali 432 strani dolgo knjigo. Zakaj?