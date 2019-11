Kvot za slovensko glasbo na zasebnih radijskih postajah ni več

Ustavno sodišče je razveljavilo dva člena zakona o medijih, ki določata kvote obvezne slovenske glasbe na zasebnih radijskih in televizijskih postajah

Upoštevanje predvajanja slovenske glasbe leta 2018

© IPF / Izak Košir

Ustavno sodišče je razveljavilo dva člena zakona o medijih, ki določata kvote obvezne slovenske glasbe na zasebnih radijskih in televizijskih postajah, poroča spletni portal Siol.net. Ustavno sodišče je namreč presodilo, da sta omenjena člena v nasprotju z drugim členom ustave, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Odločitev je utemeljilo z nejasnostjo in nedoločnostjo zakonske določbe, ki po oceni ustavnega sodišča "v konkretnih primerih dejansko neuresničljiva".

Siolova novinarja Primož Cirman in Vesna Vuković v članku navajata, da omejitev še naprej velja za javne radijske in televizijske programe. Zakaj je ustavno sodišče zakonske določbe ocenilo za nejasne? "Ker bi sistem obveznih deležev predvajanja slovenske glasbe, utemeljen izključno na etnični pripadnosti, zahteval množično zbiranje podatkov o narodnostni pripadnosti velikega števila umetnikov, pogosto na podlagi nezanesljivih sklepanj iz osebnega imena in drugih nejasnih okoliščin, je presodilo ustavno sodišče," je navedeno v članku ter pojasnjeno, da je v praksi prihajalo do težav pri razumevanju, kaj je slovenska glasba in praktičnih dilem. Recimo, ali se izvajalec, ki poje v tujem jeziku, še šteje v kvoto slovenske glasbe.

Glasbene kvote so začele veljati sredi leta 2016, ko jih je na predlog vlade Mira Cerarja sprejel Državni zbor, ministrstvo za kulturo pa je takrat vodila Julijana Bizjak Mlakar (DeSUS).

Neustavna so naslednja določila zakona o medijih: