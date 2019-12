#reciNEpetardam 15

DELI in OZAVEŠČAJ: 15 dni do novega leta

Posledica nesreče s petardami

© UKC Ljubljana

Posledice nesreč pri uporabi pirotehničnih sredstev so lahko grozljive. Poškodbam se izognemo tako, da petard ne kupujemo in ne uporabljamo, saj so, poleg tega, da so moteče za okolico, ljudi in živali, nevarne tudi za uporabnika. Največ poškodovancev je mlajših od 20 let.

Do novega leta je še 15 dni.

Decembra uporaba pirotehničnih sredstev strmo naraste, zato bodimo odgovorni do sebe in do drugih ter recimo petardam NE.

Delite članek in ozaveščajte! #reciNEpetardam

PREBERITE TUDI: