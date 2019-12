Bo moral LPP na avtobuse vrniti sporne oglase proti pravici do splava?

Zagovornik načela enakosti je LPP pozval, naj sporne oglase Zavoda Živim vrne na avtobuse

Plakati Zavoda Živim v Ljubljani

Osrednja dnevna časnika danes poročata o dveh primerih diskriminacije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil kršenje prepovedi diskriminacije pri Ljubljanskem potniškem prometu (LPP), ki je odstranil oglas Zavoda Živim, poroča Delo. To je sprožilo kar nekaj začudenja zainteresirane javnosti, saj so akcije in agenda omenjenega zavoda, ki že več let vodi kampanjo proti pravici žensk do splava, dobro znana (za tiste, ki ste na njihova prizadevanja morda pozabili, spodaj objavljamo nekaj opomnikov).

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je prepričan, da je ljubljansko javno podjetje LPP z odstranitvijo oglasa Zavoda Živim s svojih avtobusov kršilo prepoved diskriminacije, v ugotovitveni odločbi pa je LPP pozval, naj oglase vrne na avtobuse. Podjetje se je pritožilo na upravno sodišče, ki o zadevi še ni razsodilo.

Oglasni prostor na avtobusih LPP je Zavod Živim lani decembra zakupil za dva meseca, a je podjetje oglas že po nekaj dneh odstranilo.

Oglasni prostor na avtobusih LPP je Zavod Živim lani decembra zakupil za dva meseca, a je podjetje oglas že po nekaj dneh odstranilo. Oglas sam po sebi ni zbujal nestrpnosti, naj bi pa nestrpnost vzbujali odzivi nanj, so po poročanju Dela ugotovili pri zagovorniku načela enakosti. Časnik navaja tudi pojasnilo LPP, da so oglas umaknili, da bi uporabnikom "zagotovili nevtralno okolje" in ker je oglas vzbudil negativen odziv in nesoglasja med uporabniki javnega prevoza.

O tem primeru smo pisali tudi v Mladini in se spraševali, ali ta »pozitiven odnos do življenja« ne izključuje tistih žensk, ki so se iz takšnih ali drugačnih razlogov morale odločiti za splav, a morajo vseeno hoditi mimo omenjenih plakatov.

