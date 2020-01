So tudi vam povišali najemnino?

Protest, ki opozarja na to, da je tudi pravica do stanovanja osnovna človekova pravica

© Facebook

So tudi vam povišali najemnino? Nikakor ne morete najti sobe/stanovanja, katerega najemnina bi ustrezala vašemu mesečnemu dohodku? Se zavedate stanovanjske problematike ali pa jo čutite na lastni koži in menite, da je treba ukrepati? Tako gibanje KVADRATNI METER v sodelovanju s platformo KJE BOMO PA JUTRI SPALI želi opozoriti na nastalo situacij in težave lokalne stanovanjske politike. Zato bodo v ponedeljek, 27. januarja, ob 11. uri organizirali shod, ki se bo sprehodil od Socialnega centra ROG do Trga republike.

"Pravica do stanovanja, pravica »bivati nekje«, če jo lahko tako poimenujemo, je osnovna človekova pravica. Vlada stanovanjske krize glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu ne rešuje prav uspešno. Ljudje kot družba pa smo izgubili senzibilnost in razumevanje, dokler nas nekaj ne prizadane osebno, izključno kot posameznika, smo brezbrižni," so zapisali na spletni strani dogodka.

"Najemniški trg je premajhen glede na trenutne potrebe, poleg tega so stanovanjski pogoji prevečkrat nespodobni za človeka dostojno bivanje. Cene lastniški stanovanj in najemnin rastejo in nihče v to ne posega."

Stanovanje je ne zgolj osnovna družbena vrednota in človekova pravica, ampak je tudi civilizacijska vrednota, dodajajo organizatorji. "Stanovanjsko politiko je država prepustila prostemu trgu, vanj ne posega in ga ne regulira. Najemniški trg je premajhen glede na trenutne potrebe, poleg tega so stanovanjski pogoji prevečkrat nespodobni za človeka dostojno bivanje. Cene lastniški stanovanj in najemnin rastejo in nihče v to ne posega. Stanovanjska kriza je, sistematizirane in uspešne stanovanjske politike pa ni."

Če želite biti bolj aktivno vključeni v akcijo, pa vas organizatorji vabijo k sodelovanju že prej, namreč 25. in 26. januarja bodo izvedli delavnico, kjer bodo iz kartonastih škateč izdelovali objekte, ki jih bodo nato uporabili na dan shoda. Delavnica se prične ob 11. uri v Socialnem centru ROG. Vse zainteresirane vabijo, v kolikor vam je to omogočeno, da prispevate material (škatle, olfa nože, tape trakove etc.)

