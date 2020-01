Večina parlamentarnih strank za predčasne volitve

Na volišča bomo volivke in volivci po vsej verjetnosti odšli že aprila

Šarec, premier v odstopu, med zadnjimi volitvami v Šmarci pri Kamniku

© Borut Krajnc

Po današnjem odstopu predsednika vlade Marjana Šarca je večina parlamentarnih strank za predčasne volitve. LMŠ, SD, SDS, DeSUS, NSi in Levica so se že tudi javno izrekle o tem, da predčasne volitve podpirajo. Slednje se bodo po vsej verjetnosti lahko zgodile že aprila.

Zdravko Počivalšek (SMC): »Po odstopu premiera ne vidim potrebe po novih volitvah. V zadnjem času smo tako ali tako imeli že preveč volitev. Situacija je stabilna, tudi v bližnji prihodnosti. Mi smo za naprej odprti za pogovore v vseh smereh. Slutil, sem, da se bo to zgodilo, ampak nas zanima sodelovanje in kaj je dobro za državo.«

Dejan Židan (SD): »Najlažje je oditi. Čeprav je manjšinska vlada naporna, bi bilo mogoče še veliko narediti. V tem letu bi lahko še rešili stanovanjsko problematiko, dolgotrajno oskrbo. Mi se zavedamo odgovornosti, a ko je breme težko, ne odstopimo. Če bo prišlo do volitev, lahko izračunamo, da je prvi rok v parlamentu 30 dni, potem sledi drugi rok dveh tednov in tretji 45 ur. Kar pomeni, da bi lahko do predčasnih volitev prišlo v drugi polovici aprila. O odstopu premiera smo bili obveščeni preko medijev. Ali smo pripravljeni na pogovore z drugim mandatarjem? Mi ne gremo po bližnjicah, Ni jih. Mi verjamemo, da bomo dobili novega mandatarja po izrednih volitvah.«

Aleksandra Pivec (DeSUS): »Sem presenečena. A mi smo pripravljeni na predčasne volitve. O tem se bodo konec tedna odločili naši organi, sama ne želim soliranja, se pa bolj nagibam k predčasnim volitvam.«

Zmago Jelinčič (SNS): »Odstop predsednika vlade je posledica odstopa finančnega ministra. Mi bi se radi pogovarjali o novi vladi, ne pa predčasnih volitvah, ker bodo te po novembru neustavne. Do sodelovanja mora priti, stisniti moramo zobe. In morda bi bil Tonin boljši mandatar.«

Alenka Bratušek (SAB): »Ne, nisem vedela za odstop. Izvedela sem iz medijev. Mi smo opozarjali, da bo delo težko a Šarca to na začetku ni motilo. Smo pa bili ves čas konstruktivni partner in smo tudi zelo veliko naredili, recimo glede pokojnin ali velikih infrastrukturnih projektov. Nismo pa nič naredili na področju zdravstva. Do tega odstopa je prišlo zaradi boja znotraj LMŠ, v tej je Šarec godlji ponudil svoj odstop in izbral politično nestabilno pot predčasnih volitev. V tem letu bi sicer lahko še izvedli reforme, kot je dolgotrajna oskrba in reforma zdravstva.«

Janez Janša (SDS): »V SDS bomo situacijo ocenili konec meseca, izvršilni odbor se bo sestal v četrtek ali petek. Odstop Šarca toplo pozdravljamo. Najverjetnejše bodo predčasne volitve, bo pa to čas, ko se bo politika ukvarjala sama s sabo, zato predlagamo, da ga ne izgubimo popolnoma in vabimo druge da do druge polovice aprila sprejmemo nekaj nujno potrebnih zakonov, kot je demografski sklad, skrajšanje čakalnih dob, zakon, ki ga je napisala zdravniška zbornica … Zdaj, ko vlade ni več, bomo lažje sprejeli reforme. Predčasne so najverjetnejša in najboljša možnost.«

Luka Mesec (Levica): »Od vsakokratne vlade pričakujemo, da se bo ukvarjala s ključnimi izzivi, pokojnine, 10.000 najemnih stanovanj za mlade, modernizacija železnic. Že pri izvajanju sporazuma z nami se je izkazalo, da je prevladala stara politika, izvedlo se ni ničesar. Žal nam je, da je Šarec šele šele danes to spoznal, razumem njegov odstop. Ta koalicija ni imela smisla, ukvarjala se je le s komolčenjem in kadrovanjem. Mi smo pripravljeni na predčasne volitve in bomo sodelovali z novo vlado, če bo reforme, ki sem jih omenil, podpirala.«

