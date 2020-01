Tonin: »Kakršna koli nova koalicija bi bila izjemno težavna«

Tudi predsednik NSi podpira predčasne volitve

Matej Tonin, predsednik NSi

© Borut Krajnc

Predsednik NSi Matej Tonin je odstop premierja Marjana Šarca pozdravil: "To je ena razumnejših potez v tem letu in pol." Po letu in pol opravljanja tekočih poslov in izgubljenega časa za Slovenijo so po besedah Tonina najboljša možnost predčasne volitve. Po dosedanjih pogovorih bi bila kakršna koli nova koalicija izjemno težavna, je ocenil.

Tonin je v izjavi za medije v DZ pojasnil, da ima danes zvečer NSi izvršilni odbor, na katerem bo stranki predlagal, da v teh okoliščinah ni smiselno oblikovati nove koalicije. "Ta nova koalicija bi bila šibka, po nekaterih napovedih se izkazuje, da bi bila tudi še naprej razdeljena. Samo po nepotrebnem bi podaljševali agonijo," je opomnil.

"Ta nova koalicija bi bila šibka, po nekaterih napovedih se izkazuje, da bi bila tudi še naprej razdeljena. Samo po nepotrebnem bi podaljševali agonijo."



Matej Tonin, NSi

Na vprašanje, ali bi se morda lahko glede alternativne koalicije še premislil, je odgovoril, da je v politiki mogoče vse. Kot je dejal, ne gre nikogar nikoli izključevati, pač pa je treba pustiti vrata odprta.

Do morebitnih predčasnih volitev si bodo sicer v NSi prizadevali pod streho spraviti še dva zakona, in sicer interventni zakon o čakalnih vrstah v zdravstvu in dopolnitve kazenskega zakonika. Gre za to, da bi v slovenskem zdravstvu uporabili vse vire za odpravo čakalnih vrst in da bi pregon spolnih zlorab do skrajnosti zaostrili, je pojasnil.

Na vprašanje o morebitnih spremembah volilne zakonodaje pa je Tonin odgovoril, da je praksa takšna, da se v procesu volilne kampanje oz. volitev te zakonodaje ne spreminja. "Mislim, da je zgodba s spremembo volilnega sistema za ta mandat končana," je še povedal.

PREBERITE SI TUDI: