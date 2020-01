Skrajno desna in srečno poročena

Saj ni res, pa je

Bernard (46) in Norma (25), mladoporočenca

© arhiv Mladine

Oprostite nam to rumeno notico, vendar slovenski prostor je na skrajni desnici dobil mladoporočenca in se objavi ne moremo upreti, pa četudi v rubriki "Saj ni res, pa je". Mlada konservativka Norma Korošec (25), borka za pravice družin po meri RKC, in Bernard Brščič (46), nastopač iz kroga SDS in nekdanji član kabineta Janeza Janše, sta se namreč poročila.

Novico je Brščič, znan tudi po svojem zanikanju holokavsta, potrdil za Žurnal24. "Res je, nosim poročni prstan," je dejal, podrobnosti o poroki pa po poročanju spletnega časnika ni želel razkriti. Prav tako je novico potrdila Norma Korošec, dejala je, da sta z Brščičem "srečno poročena". Da sta v intimni zvezi se je v javnosti sicer vedelo že nekaj časa, govorico pa je prva potrdila njuna nekdanja strankarska sopotnica v Domovinski ligi (DOM) in odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, ki se je lani z Brščičem sprla kar prek družabnih omrežij.

Lucija Šikovec Ušaj je lani med sporom na Twitterju razkrila tudi, da se je Brščič poleti razvezal od prejšnje soproge, s katero imata tri hčerke.

