"Iz blatenj, žalitev in groženj, ki jih intelektualcem namenja Janša, pa je mogoče razbrati tudi eno ganljivo podrobnost: Janša si bolj od vsega želi, da bi ga intelektualci cenili, sprejeli in skrbeli zanj, to je njegova najbolj intimna opcija. Najbolje bi bilo, da vse to počnejo v strahu pred njim, toda oni, izrodki, se ga sploh ne bojijo. Ne samo, da se ne bojijo njega, ne bojijo se niti volitev, niti tistega, kar bo sledilo, če bo Janša oblikoval vlado ali dobil volitve. In naj jih še tako napada, mu nikoli ne bo uspelo dojeti, katera je njihova intimna opcija - pač zato, ker z njo niso v konfliktu in jih ne frustrira, kot frustrira njega."

(Svetlana Slapšak, antropologinja in kolumnistka, v kolumni v časniku Večer)

Svetlana Slapšak

© Uroš Abram

