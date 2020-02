»Izvolili smo vas, da vlade ne bi sestavila stranka, ki je za to državo nevarnost«

Javno pismo organizatorjev protestov poslankam in poslancem

Letak

© Mladina

Organizatorji včerajšnjega Shoda proti koaliciji sovraštva so poslankam in poslancem poslali kratko javno pismo, ki so ga včeraj delili tudi v obliki letaka. Državni zbor (DZ) bo namreč o kandidatu za predsednika vlade Janezu Janši predvidoma odločal v torek. DZ predsednika vlade izvoli z najmanj 46 glasovi na tajnem glasovanju. Kot kaže, se je Janši (zaenkrat) obeta dovolj poslanskih glasov za izvolitev.

Spodaj pismo objavljamo v celoti.

Pismo poslancem in poslankam

Izvolili smo vas, ker smo vam zaupali. Izvolili smo vas, da bi delali to, kar je dobro za Slovenijo in njene ljudi. Izvolili smo vas tudi, da vlade ne bi sestavila stranka in človek, ki sta za to državo nevarnost in sramota. Zdaj je samo od vas odvisno, ali bomo dobili vlado, ki tvori Orbanovo zavezništvo, od katerega se distancira vsa Evropa. Izbirate med voljo svojih strankarskih vodstev in svojo poslansko vestjo in svobodo. Vsak od vas odloča, kam bo šla Slovenija. Glas za novo koalicijo in vlado je glas za izredna stanja. In vsak od vas odloča tudi o sebi, o svoji politični in osebni poštenosti. Vsak glas šteje!

#BrezStrahu

Letak

© Mladina

PREBERITE TUDI: