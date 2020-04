»To popolno zaprtje je nekaj, kar se v novejši zgodovini še ni zgodilo«

IZJAVA DNEVA

"Problem kapitalizma ni le, da je zmožen vse kapitalizirati, tudi razne subverzivnosti, ki jih preoblikuje in zanje najde neko novo tržno nišo. Ampak je problem oziroma trdoživost kapitalizma tudi v tem, da se je zmožen radikalno preobraziti in ohraniti samo nekaj svojih temeljnih potez."

"Tudi če pogledamo, kaj se zgodi s kapitalizmom v velikih krizah, vzemimo za primer fašizem. Pa ne menim, da se zdaj kaj podobnega dogaja, ampak le za primer. Fašizem je bil nek notranji odgovor na sam kapitalizem, to ni bil korak drugam. Fašizem je bil nekaj, kar je sam kapitalizem od znotraj proizvedel, ne da bi stopili kam drugam. Tu je res mogoče marsikaj. In marsikaj ne obeta posebno svetle prihodnosti. Zato je zelo pomembno, da poskusimo slediti in morda potisniti v kakšno drugo smer te tektonske premike, ki se nam ta hip dogajajo."

"Namreč, tudi če morda mislimo, da je zdajšnja kriza samo nekakšen ‘veliko hrupa za nič, ampak tudi če to mislimo, je jasno dejstvo, da hrupa je veliko in da so se nam zgodile oziroma se nam dogajajo velikanske stvari. To popolno zaprtje je nekaj, kar se v novejši zgodovini še ni zgodilo. Torej gre za neki tektonski prelom, ki bo imel dolgoročne posledice."

(Alenka Zupančič, filozofinja, o tem, kaj bo pandemija pomenila za kapitalizem; na Valu 202)

Alenka Zupančič

© Uroš Abram

PREBERITE TUDI: