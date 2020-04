Zdravniško društvo proti selitvi starostnikov v ptujsko bolnišnico

Vsak bolnik, ki potrebuje zdravljenje zaradi izražene katere koli bolezni, mora biti deležen ustreznega bolnišničnega zdravljenja, kljub zaostrenim razmeram v bolnišnicah v času pandemije sars-cov-2 virusa.

Pred kratkim je v javnosti odmeval primer oskrbovancev ljutomerskega doma starejših, ki so okuženi z novim koronavirusom, saj se je ministrstvo za zdravje na koncu odločilo, da jih ne bodo selili v ptujsko bolnišnico. Minister za zdravje Tomaž Gantar je celo dejal, da se s pristojnimi v bolnišnici o tem nima več kaj pogovarjati.

Koordinacija zdravniških organizacij pa v sporočilu za javnost opozarja, da mora biti vsak bolnik, ki potrebuje zdravljenje zaradi izražene katere koli bolezni, deležen ustreznega bolnišničnega zdravljenja, kljub zaostrenim razmeram v bolnišnicah v času pandemije sars-cov-2 virusa. "Ob tem se zavedamo, da so kapacitete omejene zaradi novih kadrovskih, prostorskih in logističnih potreb v covid in non-covid bolnišnicah. Zdravstveni sistem je vzpostavil delujoči sistem regijskih koordinatorjev na primarnem zdravstvenem nivoju in vzpodbuja sodelovanje z regijskimi bolnišnicami za zdravljenje vseh bolnih," so zapisali.

Dodali so, da bolnišnica nikakor ni prostor za ljudi okužene z virusom sars-cov-2, ki nimajo kliničnega poteka bolezni, ki bi zahteval hospitalizacijo, "celo nasprotno, selitev okuženih ljudi v bolnišnice brez zdravstvene indikacije bi povečala tveganje za okužbo in razvoj bolezni pri tistih, ki hudo bolni z drugo boleznijo že ležijo v bolnišnici".

Koordinacija zdravniških organizacij tako ponovno opozarja na zakonsko neurejeno dolgotrajno oskrbo bolnih in starejših ljudi v Sloveniji in meni, da se z ukrepi, ko se s pomočjo že tako omejenih bolnišničnih kapacitet poskuša reševati prostorske in siceršnje pomanjkljivosti DSO, ne prispeva k boljši skrbi za starejšo populacijo.