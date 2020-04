Ustaviti maturo

Si res še kdo drzne trditi, da bodo rezultati letošnje mature primerljivi z rezultati v preteklih letih?

Šolska ministrica Simona Kustec

© Borut Krajnc

Dijaki ljubljanske Gimnazije Poljane so prejšnji teden napisali pismo, v katerem prosijo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Državni izpitni center (RIC), naj prisluhneta njihovim pobudam za konkretne spremembe pri izvedbi mature. Dijaki sicer ne oporekajo mnenju MIZŠ in RIC, da opustitev mature ne bi bila optimalna rešitev, saj bi to otežilo vpisovanje na fakultete, ne zdi pa se jim prav, da odgovorni kljub izrednim razmeram vztrajajo pri skoraj nespremenjeni izvedbi. »Učni pogoji pouka na daljavo so neprimerljivi s pogoji, ki so jih imeli naši predhodniki; prav tako je prepričanje, da nam kopica dostopnega e-gradiva vprašljive kredibilnosti in verodostojnosti omogoča lažjo in bolj konstruktivno pripravo, zmotno. Iluzorno je pričakovati, da lahko za dijake povsem nov in nepreizkušen učni način nadomesti ustaljenega in že poznanega,« med drugim piše v pismu.