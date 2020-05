Zdravnik Rihard Knafelj se odziva na pisanje Siola: »Nobenega nismo favorizirali«

"Nobenega od trinajstih nismo favorizirali. Trije, ki so omenjeni v članku na Siolu (avea, bellavista in mindray), so bili ponujeni, kot da so na razpolago za takojšnji nakup, od tod vprašanje, zakaj, če so že ocenjeni pozitivno, niso tudi bili nabavljeni," je pojasnil Knafelj in demantiral objavo portala Siol.net

Dr. Rihard Knafelj v nastopu v oddaji Tarča na TV Slovenija

© Tarča / RTVSLO

Zdravnik Rihard Knafelj je zanikal favoriziranje katerega od 13 primernih ventilatorjev za predihavanje bolnikov s covidom-19, kar so mu očitali na portalu Siol.net. Omenjeni spletni portal je pred kratkim prevzel urednik Peter Jančič, sicer naklonjen stranki SDS, ki ga je pred leti Janševa vlada nastavila tudi kot urednika Dela. Na navedbe portala Siol.net, da so različne institucije ventilatorje bellavista, ki jih je omenjal, označile za smrtno nevarne, je Rihard Knafelj za STA odgovoril, da je šlo za odpoklic določenih serij.

Portal Siol.net je namreč objavil elektronsko pošto, v kateri je Knafelj pozival, da mora država naročilo oddati v kratkem in med drugim tudi spraševal, ali so še vedno na razpolago ventilatorji omenjenih treh znamk. Pri tem so na portalu navedli, da je Knafelj kot član neformalne skupine strokovnjakov, ki je ocenjevala ponudbe za zaščitno opremo, med drugim navijal za dobavo ventilatorjev bellavista, ki so jih ameriški urad za zdravila (FDA), kanadski urad za zdravstvo in tudi slovenska agencija za zdravila in medicinske pripomočke novembra označili za nevarne.

Najbolj kritična je tehnična napaka pri alarmu, ki lahko povzroči takojšnjo smrt pacienta, poročajo na Siolu in se sklicujejo na pojasnila, dostopna tako na ameriški kot na kanadski spletni strani. Da pri delovanju aparatov prihaja do občasnih izpadov, opozarja tudi v slovenščini izdano varnostno obvestilo omenjene agencije, še pišejo.

Knafelj pa je pojasnil, da je FDA 25. novembra lani objavil odpoklic določenih serijskih številk ventilatorjev, kanadska vlada pa je objavila odpoklic določenih serijskih številk ventilatorjev dan pozneje.

"Odpoklic je postopek, ki smo mu v klinični praksi priča. Do sedaj se je pojavil pri različnih podjetjih in različnih medicinskih pripomočkih. To kaže na ustrezno vzpostavljen strog in delujoč nadzor z namenom preprečevanja morebitnih poškodb pri bolnikih."



Rihard Knafelj, zdravnik

"Odpoklic je postopek, ki smo mu v klinični praksi priča. Do sedaj se je pojavil pri različnih podjetjih in različnih medicinskih pripomočkih. To kaže na ustrezno vzpostavljen strog in delujoč nadzor z namenom preprečevanja morebitnih poškodb pri bolnikih," je poudaril Knafelj. Dodal je, da ventilatorjev bellavista na njihovem oddelku za interno intenzivno medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana nimajo, jih pa uporabljajo na oddelku za hematologijo.

Po njegovih navedbah so na spletni strani proizvajalca ventilatorjev bellavista priporočila za predihavanje bolnikov s covidom-19, ki so v skladu s priporočili Evropskega združenja za intenzivno medicino.

Kot pišejo na Siolu, je zavod za blagovne rezerve naročilo ventilatorjev bellavista z Gorenjem že izpolnilo, "kar kaže na to, da je neformalna strokovna skupina, ki je sodelovala pri ocenjevanju ponudb, sporne ventilatorje odobrila". Obenem pa navajajo, da ni jasno, ali so v Sloveniji ventilatorji bellavista iz spornih serij ali popravljene verzije z odpravljeno nevarno napako.

Knafelj je med drugim navedel, da se je podjetje Vyaire Medical, ki proizvaja ventilatorje bellavista, zavezalo k posodobitvi programske opreme do najpozneje 31. decembra 2019.

"Ponudbe so nam poslali po elektronski pošti različni uradniki. V ponudbah so bile predstavljene specifikacije, ki smo jih po potrebi preverili še na spletu. Na ponudbe smo odgovarjali pisno po elektronski pošti praviloma znotraj ene ure."

Prav tako je Knafelj ponovil, da sta primernost ponudb ob njem ocenjevala še dva zdravnika, in sicer Marko Noč ter Primož Gradišek. "Ponudbe so nam poslali po elektronski pošti različni uradniki. V ponudbah so bile predstavljene specifikacije, ki smo jih po potrebi preverili še na spletu. Na ponudbe smo odgovarjali pisno po elektronski pošti praviloma znotraj ene ure," je navedel. Po njegovih pojasnilih so pregledali več kot 90 ponujenih ventilatorjev in jih 13 med njimi ocenili kot primerne.