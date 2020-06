Usoda edine smrtne žrtve gorečega Narodnega doma v Trstu

Lekarnar, planinec in borec za severno mejo Hugo Roblek se je smrtno ponesrečil, ko je pred ognjenimi zublji skočil skozi okno

Narodni dom v Trstu v plamenih, 13. julija 1920

© Arhiv Mladine

Edina neposredna smrtna žrtev požiga Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920, je bil lekarnar, planinec in borec za severno mejo Hugo Roblek, ki se je smrtno ponesrečil, ko je pred ognjenimi zublji skočil skozi okno. Med požarom Narodnega doma se je iz hotela Balkan, ki je bil del Narodnega doma, uspelo rešiti vsem gostom razen Robleka. Ker mu je ogenj zaprl pot v tretjem nadstropju, je skočil skozi okno. Kot je zapisano v knjigi Milice Kacin-Wohinz "Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921," je zgrešil rešilno platno in obležal mrtev.

Hugo Roblek se je rodil 27. decembra 1871 v Radovljici tamkajšnjemu lekarnarju Aleksandru, ki je v Tržiču odprl prvo lekarno, in Jožefi Kamen. Na Dunaju je leta 1892 magistriral iz farmacije. potem pa je najprej delal v očetovi lekarni v Radovljici, kasneje pa v Vipavi, Mariboru Švici in Egiptu.

Sredi leta 1906 se je vrnil v domovino in vzel v najem lekarno v Tržiču. Leta 1911 je na Bledu odprl prvo lekarno in obenem kupil lekarno v Neumarktu v sedanji Južni Tirolski. Leta 1919 je sodeloval v boju za severno mejo in s slovenskimi borci branil Podroščico, ki je zdaj na avstrijskem Koroškem.

Ko se je julija leta 1920 z ženo Pavlo, hčerko dr. Frana Tominška, vračal iz Neumarkta, kjer je prodal lekarno, se je ustavil v Trstu. Tam se je pri skoku iz gorečega Narodnega doma, ki so ga zažgali fašisti, tako poškodoval, da je umrl.

Skupaj z Jakobom Aljažem je polagal temelje slovenskega planinstva na Gorenjskem. V oporoki je svojo hišo v Radovljici zapustil radovljiškim planincem, ki so s sredstvi od prodaje hiše med letoma 1932 in 1933 na Begunjščici na 1757 metrih nadmorske višine zgradili Roblekov dom.

