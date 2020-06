»Ko opisujejo seks, govorijo nabijati, porivati, potiskati … kot bi bili na gradbišču«

Ameriška avtorica Peggy Orenstein o doživetjih med izletom v kraljestvo mladih moških

Ameriška raziskovalka Peggy Orenstein je z več kot stotimi intervjuji raziskala skrivnostni svet mladih moških. V njem vlada hrepenenje po pogovorih o pornografskih filmih z odraslimi, umivanje rok pa velja za znamenje šibkosti. Orensteinova je novinarka in avtorica in se že približno 25 let ukvarja z vprašanji spolov. Napisala je več knjig o spolnosti in razmerjih mladih žensk, med njimi tudi prodajni uspešnici Girls & Sex (Dekleta in seks) ter Cinderella Ate My Daughter (Pepelka je požrla mojo hčer). V najnovejšem delu Boys & Sex: Young Men on Hookups, Love, Porn, Consent and Navigating the New Masculinity (Fantje in seks: mladi moški o bežnem seksu, ljubezni, pornografiji, privolitvi in krmarjenju nove moškosti) se je prvič posvetila mladim moškim.

Gospa Orenstein, ko ste med raziskovanjem za svojo novo knjigo mlade moške vprašali, zakaj jim je všeč, da so moški, je večini padlo na pamet le eno: skupinski športi. Kako je to mogoče?