Weinstein se ne bo mogel poravnati z žrtvami spolnega nasilja

Sodnik je menil, da so si tožbe med seboj preveč različne, da bi vse skupaj sodile v isto poravnavo. Odvetniki žrtev so sodnikovo odločitev pozdravili.

Harvey Weinstein

© Flickr

V torek, 14. julija, je newyorški zvezni sodnik Alvin Heellerstein, zavrnil predlog za poravnavo v tožbah žrtev spolnih zlorab in napadov s strani vplivnega filmskega producenta Harveyja Weinsteina v višini 19 milijonov dolarjev. Sodnik je menil, da so si tožbe med seboj preveč različne, da bi vse skupaj sodile v isto poravnavo. Odvetniki žrtev, ki so nasprotovale predlagani poravnavi, ker je bila vsota prenizka, so sodnikovo odločitev pozdravili.

Poravnavo je dosegel urad newyorške pravosodne ministrice Letitie James, ki sodno odločitev še preučuje, vendar zagotavlja, da se boj za pravico Weinsteinovih žrtev ne bo končal.

Glede na predlagano poravnavo bi žrtve dobile med 7500 do 750.000 dolarjev, odvisno od tega, koliko so zaradi Weinsteina trpele in kaj so morale prestati - od otipavanja do posilstev.

Predlagani znesek bi šel iz stečajne mase Weinsteinovega filmskega podjetja, sam pa pri tem ne bi plačal nič in to se je nekaterim ženskam zdelo premalo.

Glede na predlagano poravnavo bi žrtve dobile med 7500 do 750.000 dolarjev, odvisno od tega, koliko so zaradi Weinsteina trpele in kaj so morale prestati - od otipavanja do posilstev.

g4vMWZMe_YE

Weinsteina so letos zaradi posilstva in prisilnega spolnega odnosa v New Yorku obsodili na 23 let zapora, kar za 68-letnika pomeni praktično dosmrtni zapor. Soditi mu nameravajo še v Los Angelesu.

PREBERITE TUDI: