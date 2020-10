Bruselj žuga Hrvaški zaradi nečloveškega ravnanja z migranti

Evropska komisija poziva hrvaške oblasti, naj nadaljujejo izvajanje neodvisnega nadzornega mehanizma na meji

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson namerava najprej poslati pismo hrvaškemu notranjemu ministru Davorju Božinoviću z vprašanji glede nedavnih poročil in incidentov ter s pozivom hrvaškim oblastem, naj nadaljujejo izvajanje neodvisnega nadzornega mehanizma na meji, ki ga je država vzpostavila s finančnimi sredstvi komisije, je včeraj povedal govorec komisije Adalbert Jahnz.

Nato je pričakovati temeljit pogovor s hrvaškimi oblastmi, kar je komisarka napovedala v četrtek v nizu tvitov, je spomnil govorec. Johanssonova je v tvitih zapisala, da je prejela poročilo nevladne organizacije Danish Refugee Council (DRC) o nasilnem vračanju ter o nečloveškem in poniževalnem ravnanju z ljudmi na hrvaški meji z BiH. "Ta poročila jemljem zelo resno," je poudarila.

Poročil o nasilju hrvaške obmejne policije nad migranti je bilo v minulih letih precej. Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je na primer novembra lani ocenila, da je Evropska komisija s pozitivnim mnenjem o članstvu Hrvaške v schengenskem območju "namenoma spregledala dokaze" o nasilju Hrvaške nad migranti.

"Načrtujem temeljito razpravo s hrvaškimi oblastmi o teh in drugih poročilih o kršenju temeljnih pravic. Pogovorila pa se bom tudi o nadaljnjem razvoju nadzornega mehanizma, ki so ga vzpostavile hrvaške oblasti ob finančni podpori komisije," je napovedala. Hrvaške oblasti so se zavezale k preiskavi poročil o zlorabah na njihovi zunanji meji, k pozornemu spremljanju razmer in k obveščanju komisije o doseženem napredku, je še spomnila.

Evropska komisija je tudi tedaj poudarila, da obtožbe o grobem ravnanju z migranti vselej vzame zelo resno. Pojasnili so, da so v tesnem stiku s hrvaškimi oblastmi, ki da so se zavezale k preiskavi teh obtožb, da bodo razmere še naprej pozorno spremljali in da so vzpostavili tudi nadzorni mehanizem, ki naj bi zagotovil, da so vse dejavnosti obmejnih organov v skladu z zakonodajo EU.

