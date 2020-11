Vse več okužb v domovih za starejše

Število okužb z novim koronavirusom se hitro širi tudi po domovih za starejše

Na Severnem Primorskem je vedno več okužb z novim koronavirusom po domovih za starejše. Najhuje je trenutno v enoti doma upokojencev Podbrdo v Petrovem Brdu, kjer je okuženih 86 od 93 varovancev s posebnimi potrebami, in deset zaposlenih. Okužbe pa so v zadnjih dneh potrdili tudi v domu v Renčah in Novi Gorici. Tudi na Koroškem so okužbe z novim koronavirusom potrdili že v vseh štirih večjih domovih za starejše, nazadnje v Domu Hmelina v Radljah, kjer je trenutno okuženih 33 stanovalcev in 14 zaposlenih. Najmanj težav imajo v Domu starejših na Fari na Prevaljah, znova pa so okužbe potrdili med zaposlenimi v CUDV Črna.

Okužbe se širijo tudi na Goriškem. Konec prejšnjega tedna so v Medic hotelu v Renčah zabeležili okužbo pri desetih stanovalcih in osmih zaposlenih, pri vseh ostalih oskrbovancih, skupno jih je v domu 75, in zaposlenih bodo danes opravili testiranje.

Vse več okužb pa je tudi v enoti novogoriškega Doma upokojencev v Podsabotinu, kjer je okuženih devet oskrbovancev in dva zaposlena. V centralni enoti v Novi Gorici pa so okuženi štirje starostniki in en zaposlen.

V domu na Prevaljah pa so razmere stabilne. Po zadnjih podatkih so vsi v nedeljo odvzeti brisi negativni, je danes za STA povedala direktorica doma Stanka Vauh. Trenutno imajo tako okužbo potrjeno le pri eni zaposleni, ki je v samoizolaciji, je povedala Vauhova.

V Domu Hmelina v Radljah ob Dravi so prvo okužbo pri zaposleni potrdili sredi prejšnjega tedna, nadaljnje testiranje pa je doslej pokazalo, da je okuženih 33 od 152 stanovalcev in 14 od 95 zaposlenih, pri čemer nekaj rezultatov testov še pričakujejo, je za STA povedala direktorica doma Silva Duler.

Od okuženih stanovalcev radeljskega doma so jih 29 začasno prepeljali v prostore Term Topolšica, štirje pa so na zdravljenju v bolnišnici. V prostorih doma v Radljah skušajo prav danes skupaj z regijsko koordinatorko vzpostaviti primerni sivo in rdečo cono.

Tudi v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov se stanje glede okužb z novim koronavirusom umirja, je za STA ocenila vodja enote Marjana Kamnik. V nedeljo so znova opravili testiranje, testirali so 24 stanovalcev in 46 zaposlenih, na rezultate še čakajo.

Ta teden bodo stanovalce, ki so jih po potrditvi okužb namestili v Topolšici, začeli vračati v dom. Doslej so v slovenjgraški enoti sicer okužbe potrdili pri 53 stanovalcih in 10 zaposlenih, zadnjo okužbo prejšnji teden v sredo.

V matični enoti Koroškega doma starostnikov v Črnečah imajo trenutno 29 stanovalcev s potrjeno okužbo, od tega so jih 25 namestili v rdečo cono v domu, štirje pa so hospitalizirani v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Med zaposlenimi ima trenutno okužbo potrjeno osem zaposlenih.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so danes dopoldne na oddelku za bolnike s covidom-19 zdravili 44 bolnikov, od tega 39 na navadnem oddelku, pet pa v intenzivni enoti. V nedeljo so v bolnišnici testirali 24 vzorcev in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri sedmih osebah. Med zaposlenimi je sicer trenutno okuženih 59, so danes sporočili iz bolnišnice.

