V domu starostnikov naraslo število okuženih

V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov je zadnje obsežno testiranje, ki je potekalo v nedeljo, okužbo z novim koronavirusom potrdilo še pri 11 stanovalcih in dveh zaposlenih. Trenutno je iz te enote 21 okuženih stanovalcev in trije zaposleni. V matični enoti doma v Črnečah pa je trenutno okuženih 12 stanovalcev in šest zaposlenih.

V slovenjgraški enoti, kjer imajo za stanovalce na voljo 92 mest, so prvo okužbo z novim koronavirusom v domu potrdili prejšnjo nedeljo. To nedeljo so vnovič opravili obsežnejše testiranje in brise odvzeli 58 zaposlenim in 21 stanovalcem. Vsi okuženi stanovalci so v rdeči coni doma, en stanovalec pa je od nedelje v bolnišnici, je za STA pojasnila vodja slovenjgraške enote doma Marjana Kamnik.

Z drugim vdorom virusa v dom se spopadajo tudi v matični enoti Koroškega doma starostnikov v Črnečah, ki je največji dom na Koroškem z 256 stanovalci in 151 zaposlenih. Po zadnjem obsežnejšem testiranju imajo trenutno okuženih 12 stanovalcev in šest zaposlenih. Eden od okuženih stanovalcev je v bolnišnici, ostali so v rdeči coni doma.

Medtem so se v Domu starejših na Fari na Prevaljah, kjer so imeli dve potrjeni okužbi med zaposlenimi, razmere umirile. Prejšnji teden so opustili sivo cono, javnost pa direktorica Stanka Vauh o razmerah v domu obvešča z dnevnimi zapisi na spletni strani doma.

Brez okužb je na Koroškem tudi Dom Hmelina v Radljah ob Dravi, kjer so kljub temu popolno prepoved obiskov in izhodov stanovalcev uvedli v začetku prejšnjega tedna. Kot je za STA povedala direktorica doma Silva Duler, bi v primeru pojava okužb težko uvedli ločene cone, kot zahteva stroka.

Zavzema se za to, da bi v regiji uredili prostore za okužene stanovalce iz domov starejših. Podobno, kot so to uredili v Škofji Loki, kjer so okužene iz Centra slepih, slabovidnih in starejših namestili v preurejeno bližnjo telovadnico. Za ureditev takšnih prostorov bi lahko po besedah Dulerjeve vsak dom prispeval postelje in kakšnega zaposlenega, pri čemer bi kadrovsko to veliko lažje izvedli, kot pa če morajo v samem domu organizirati ločene ekipe za rdečo in sivo cono.

