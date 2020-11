Vodja kabineta ministra Vizjaka v kazenskem postopku

Kandidat za novega člana nadzornega sveta Petrola Aleksander Zupančič

Andrej Vizjak

© Uroš Abram

Po poročanju spletnega portala Necenzurirano.si je vodja kabineta ministra za okolje Andreja Vizjaka in kandidat za novega člana nadzornega sveta Petrola Aleksander Zupančič, v kazenskem postopku. Sporno naj bi bilo dogajanje v času, ko je Zupančič vodil Komunalo Brežice.

S položaja v brežiški komunali je Zupančič odstopil sredi mandata poleti leta 2018. Kmalu po tem je bilo slišati poročala o očitkih več nekdanjih zaposlenih o mobingu, šikaniranju, neupravičenih premestitvah in odpovedih. Te navedbe je Zupančič takrat označil za neresnične, navaja portal.

Toda policija je na tožilstvo še istega leta vložila ovadbo, obtožni predlog pa je sodno preizkušen in Zupančiču vročen. "Glavna obravnava bo razpisana, ko bo zadeva v skladu s pravili sodnega reda prišla na vrsto za obravnavo," so za Necenzurirano pojasnili na Okrožnem sodišču v Krškem.

Delničarji Petrola bodo 28. decembra na skupščini odločali o novih nadzornikih. Za novo štiriletno obdobje so kot predstavniki kapitala predlagani trije dosedanji nadzorniki Sašo Berger - ta trenutno tudi predseduje nadzornikom, Igo Gruden in Mladen Kaliterna, ob njih pa uprava predlaga še imenovanje Zupančiča, Boruta Vrviščarja in Janeza Žlaka, trenutnega predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Minister za okolje Vizjak je medtem, kot je v petek poročall POP TV, zaradi nakupa delnic Petrola še vedno pod drobnogledom Agencije za trg vrednostnih papirjev kot protikorupcijske komisije. Vizjak je od marca letos kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Največ jih je kupil konec maja. Vlada se je sicer jeseni odločila popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, zato je vprašanje, ali je Vizjak razpolagal z notranjimi informacijami.

PREBERITE TUDI: