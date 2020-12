Spet brezglavo in nepremišljeno

Takoj po novem letu naj bi učenci prve triade končno znova sedli v šolske klopi. A ministrstvo za šolstvo spet ni pripravilo šol na pouk v živo v času epidemije.

Množično testiranje v francoskih šolah

Konec poletja, 27. avgusta, torej le nekaj dni pred začetkom šolskega leta, je ministrica za šolstvo dr. Simona Kustec na tiskovni konferenci predstavila načrt jesenskega odpiranja šol. A občutek, da so šole in z njimi Slovenija pripravljene na odpiranje šol, je trajal le kakšno uro. Takoj so se namreč začeli oglašati ravnatelji iz vse države in ponavljati: morda namen ni slab, žal pa tega načrta v šolah ne moremo uresničiti brez dodatnega kadra, prostorov, časa in seveda sredstev. Problem je zelo jasno opisal predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije Gregor Pečan: v slovenskih šolah že glavne in prve zapovedi, torej ohranjanja metra in pol razdalje med učenci, ne moremo zagotoviti. Šole namreč nimajo dovolj prostora, da bi se načrta držale.