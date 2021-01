»Minister z ljudmi iz Zavoda Iskreni deli mnoge skupne vrednote«

IZJAVA DNEVA

"Z ljudmi iz Zavoda Iskreni deli mnoge skupne vrednote, pri nekaterih pa se ne strinjajo. Minister podpira cepljenje proti boleznim, po obveznem programu cepljenja so tako cepljeni tudi vsi njegovi otroci. Prepričan je, da je cepljenje edini način za čim hitrejši izhod iz epidemije covida-19 in se bo tudi sam cepil takoj, ko bo to mogoče."

(Odgovor ministrstva za delo, po tem, ko je Zavodu Iskreni na razpisu dodelilo dobrih 13o.000 evrov evropskih sredstev; ker se na njihovi spletni strani pojavljajo tudi članki, ki izražajo dvom v cepljenje ali mu celo nasprotujejo, so jih vprašali, ali se s takimi vsebinami strinja tudi minister Janez Cigler Kralj, sicer soustanovitelj zavoda; v LMŠ, SD, Levici in SAB so včeraj vložili interpelacijo zoper ministra; via Večer)

Janez Cigler Kralj

© Arhiv Mladine

PREBERITE TUDI: