Koronski dodatki

Zakaj so izbrani javni uslužbenci prejeli vsak po več tisoč evrov dodatkov zaradi epidemije?

Tako, kot se je Janševa vlada lotila epidemije, se je lotila tudi njenih gospodarskih posledic: malo počez in malo najbolj lojalnim.

© Borut Krajnc

Od marca lani naša država veliko troši. Nadpovprečno veliko, če jo primerjamo z drugimi evropskimi državami. V primerjavi z izdatki držav evroobmočja rastejo naši izdatki trikrat hitreje, javnofinančni primanjkljaj in dolg pa se pri nas povečujeta enkrat hitreje kot v državah EU. Kljub temu Slovenija pri obvladovanju posledic koronske krize ni nič kaj uspešnejša od njih. Kljub velikemu trošenju je recimo rast brezposelnosti med mladimi pri nas najhitrejša v EU; V EU je med januarjem 2020 in oktobrom 2020 brezposelnost mladih zrasla za 15 odstotkov, v Sloveniji pa kar za 35. Vsaj v tem segmentu, kdove zakaj, vladni ukrepi niso delovali. Zelo verjetno zato, ker so protikoronski ukrepi osredotočeni predvsem na redno zaposlene.