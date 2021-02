Povedal vam bom resnico

Pismo Alžirca Anoirja Boakeza, ki je že dlje časa zaprt v centru za tujce v Postojni

Center za tujce v Postojni

© Željko Stevanić

Ime mi je Anoir, prihajam iz Alžirije. Izza zidov deportacijskega centra Postojna vam bom povedal resnico. Že drugič sem zaprt v tem Centru za tujce. V Sloveniji sem zaprosil za azil, vendar mi ga niso odobrili, zato so me zaprli v Postojno. Prvič so me izpustili na prostost marca leta 2020, s papirjem, ki mi je dovolil zadrževanje na območju Republike Slovenije in mi prepovedal, da bi jo zapustil. Toda pustili so me brez dovoljenja za delo, brez pravice do socialne podpore ali do nastanitve. Znašel sem se na cesti.

Ko sem prišel ven iz Centra za tujce, sredi marca, sredi karantene, ko je bilo vse zaprto, sem se za pomoč obrnil na skupino ljudi, ki sem jih poznal tukaj v Sloveniji. Pomagali so mi z namestitvijo, s hrano, pijačo, obleko, z vsem. Uredili so tudi, da me je prišel pregledati zdravnik, ki mi je podaril maske in razkužilo. Lepo so skrbeli zame vse dokler me niso septembra ponovno zaprli v Center za tujce.

Še vedno se trudijo zame in mi pomagajo. Rad bi se zahvalil tem ljudem. Ti ljudje prihajajo iz Ambasade Rog, migrantskega socialnega centra v Rogu, ki je zdaj porušen. Uničenje Roga sem opazoval prek socialnih omrežij izza rešetk Postojne, popolnoma me je pretreslo. Ambasada Rog je pomagala mnogim ljudem, kot sem jaz, ljudem brez papirjev, ki nimajo dovoljenja za delo, ljudem, ki močno trpijo zaradi posledic nedokumentiranosti. Pozivam vse pristojne, da jim omogočijo nadaljevanje njihove aktivnosti, da jim omogočijo vzpostaviti novo zavetje za migrante, saj so rešili dostojanstvo mnogim.

Anoir Boakez, Alžirija

PREBERTE TUDI: