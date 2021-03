Jovanka Broz in tajne službe

Igrano-dokumentarna serija pod okriljem Muzeja Jugoslavije bo premierno na ogled septembra

Jovanka in Josip Broz - Tito leta 1974

© Stevan Kragujevic / WikiCommons

Pod okriljem Muzeja Jugoslavije na več lokacijah v Beogradu poteka snemanje igrano-dokumentarne serije Jovanka Broz in tajne službe v režiji Nedeljka Kovačića, v kateri bomo lahko spremljali najpomembnejše dogodke iz življenja Jovanke Budisavljević, po poroki Broz. Snemanje naj bi zaključili do konca marca, televizijska premiera na RTS pa je predvidena za september. Scenarij za serijo, ki je zasnovana na arhivskem gradivu, je napisal general Svetko Kovač, sicer tudi scenarist serije Tajna služba Srbije.

Serija v desetih delih zajema obdobje od leta 1945, ko je Jovanka dobila delo v Belem dvoru, ki ga je kot protokolarni objekt in občasno rezidenco uporabljal Josip Broz – Tito. Dogajanje se nato nadaljuje prek njune poroke do časa, ki ga je po Titovi smrti leta 1980 preživeta v izolaciji in njene smrti leta 2013.

lZaEcb-Bp08

Jovanko bosta v različnih življenjskih obdobjih odigrali dve igralki: v mlajšem obdobju jo bo upodabila Milica Tomašević, v zrelejšem pa Snežana Savić. V vlogi Tita bo nastopil Nebojša Dugalić, Staneta Dolanca bo igral Dragan Vujić – Vujka, generala Nikolo Ljubičiča Branislav Lečić, Aleksandra Rankovića Gordan Kičić, Vladimira Bakarića Svetozar Cvetković, Stevu Krajačića Radoslav Rale Milenković, generala Miškovića Aleksandar Srećković.

Jovanka Broz leta 1970 v Amsterdamu

© Eric Koch / WikiCommons

"Življenje Jovanke Broz in njena vloga ženske iz Titove sence sta v veliki meri zavita v skrivnost, skozi serijo pa skušamo skozi celo paleto mogočih obrazov te zgodovinske osebnosti uganiti, kdo je bila resnična oseba, ki se je skrivala za to uganko. Gledalci bodo verjetno presenečeni, v kolikšni meri je bila Jovanka v konfliktu s Titovo najbližjo okolico, koliko je k temu prispeval njen lik in v kolikšni meri je do konca zaupala Titu, čeprav nismo prepričani, koliko je pravzaprav zaščitil svojo ženo," je dejal režiser.

8gZBH4xTncE

PREBERITE TUDI: