»Opozarjamo, da to ni dovolj!«

Tudi Mladi za podnebno pravičnost se pridružujejo podpornikom čiste pitne vode

Protest Mladih za podnebno pravičnost pred poslopjem vlade v petek, 25. septembra 2020

© Borut Krajnc

Mladi za podnebno pravičnost se pridružujejo pozivom k zavrniti predloga novele zakona o vodah. Kot so sporočili, se bodo popoldne pridružili drugim "podpornikom čiste pitne vode", ki se bodo v skupinah po 10, z maskami in varnostno razdaljo, zbrali pred poslopjem DZ v Ljubljani.

V torek bodo poslanci obravnavali predlog novele zakona o vodah. Ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta po uporu mnogih strokovnjakov in okoljskih nevladnih organizacij prejšnji teden sporočili, da umikata enega od spornih členov novele.

"Opozarjamo, da to ni dovolj!" so v sporočilu za javnost zapisali Mladi za podnebno pravičnost. Z novelo bi namreč še vedno posegli v 37. člen zakona o vodah, s tem pa v skoraj enaki meri omogočili nesprejemljiva tveganja za kakovost pitne vode, so opozorili. "Govorimo o nesprejemljivih političnih igrah s pitno vodo! Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da velik del javnosti sploh ni seznanjen s trenutnim dogajanjem, četudi pitna voda močno vpliva na vsakega med nami," so navedli.

S spremembo bi bile namreč na vodnih in priobalnih zemljiščih, kot so reke, jezera in morje, dovoljene gradnje, ki so bile do sedaj sicer prepovedane - recimo gradnje poslovnih objektov, parkirišč, stavb za promet in tako dalje. Kot opozarjajo mnogi, bi bila takšna določba v nasprotju z ustavo ter zakonodajo EU, kot je vodna direktiva, in predstavlja veliko nevarnost poslabšanja površinskih voda po celotni Sloveniji, so prepričani.

"Hkrati moramo poudariti, da so podzemne vode, ki jih v Sloveniji večinoma uporabljamo za oskrbo s pitno vodo, neločljivo povezane s površinskimi vodami. Tveganje za onesnaženje površinskih voda tako posredno pomeni tveganje za onesnaženje pitne vode. Ravno zato je poskus vpeljave spremembe zakona z enim spornim členom na način, da manj sprejemljivega odstraniš in ponudiš roko, nesprejemljiv," so izpostavili mladi.

Spomnili so tudi na peticijo, ki sta jo pripravila društvo Eko krog in civilna iniciativa Danes in ki poziva k zavrnitvi ali umiku predlaganih sprememb 69. in 37. člena zakona o vodah. Peticija je v nekaj dneh prejela več kot 11.000 podpisov podpore, seznam podpornikov pa bodo danes posredovali vladi RS in poslancem.

"Zato od ministrstva za okolje in prostor, vlade in vseh poslancev ponovno zahtevamo umik celotnega predloga novele zakona o vodah, ki ga zdaj nezakonito sprejema po skrajšanem postopku. Zahtevamo izvedbo strokovne, celovite ter poglobljene javne obravnave sprememb zakona, saj bomo sicer lahko občutili usodne posledice. Zahtevamo, da odgovorni prenehajo v ospredje postavljati kapital in da v ospredje postavijo človekovo dostojno življenje," so še zapisali mladi.

