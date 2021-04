Nekdanja veleposlanica v Sloveniji računala na Trumpovo podporo, a je ni dobila

Hladen tuš za konservativno političarko Lyndo Blanchard

Navdušena veleposlanica ob prihodu v Slovenijo

© Uroš Abram

Miami, 8. aprila - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v republikanski tekmi za sedež v zveznem senatu iz Alabame, ki ga zapušča Richard Shelby, podprl zveznega kongresnika Moa Brooksa in pustil na cedilu nekdanjo veleposlanico v Ljubljani Lyndo Blanchard.

Brooks se je resnici na ljubo veliko bolj izpostavljal za Trumpa kot Blanchard in drugi republikanci, ki si želijo naslediti Shelbyja. Brooks trdi, da verjame v Trumpove trditve o volilnih prevarah lani novembra in je 6. januarja vložil ugovor na izid predsedniških volitev. To je na dan, ko so Trumpovi privrženci vdrli v ameriški kongres. Pred tem je nastopil na Trumpovem zborovanju in podpornike pozval, naj si začnejo zapisovati imena in izprašiti zadnjice.

"Le malo je republikancev, ki imajo toliko poguma in bojevitosti kot Mo Brooks. Brooks je velik konservativni republikanski vodja, ki se bo najprej postavil za Ameriko, ne glede na ovire lažnih medijev, lažnih republikancev ali socialističnih demokratov," je sporočil Trump in dodal, da Brooks uživa njegovo popolno podporo.

Trumpova podpora v državi, ki je konservativna in jo obvladujejo republikanci, veliko pomeni. Najverjetneje bo tudi odločilna. Zmagovalec republikanskih strankarskih volitev bo nato zanesljivo premagal še demokratskega kandidata, saj gre za Alabamo. Pred dvema letoma je sicer prišlo do presenečenja v tekmi za zvezni senat iz Alabame, vendar je takrat Trump podprl republikanca, ki je bil obtožen spolnih zlorab mladoletnic.

"Moja podpora je bila neomajna, odkar se je predsednik Trump povzpel po tekočih stopnicah junija 2015. On je največji predsednik v mojem življenju in nameravam iti v Washington kot zvezna senatorka iz Alabame, da tam predstavljam agendo predsednika Trumpa."



Lynda Blanchard

Lynda Blanchard ni vesela, saj je računala na Trumpovo podporo. Za kandidaturo namerava porabiti pet milijonov lastnega denarja. Zadnja štiri leta je s svojim denarjem radodarno podpirala tudi Trumpa, s čimer si je prislužila položaj veleposlanice. Pred tedni je imela prireditev za zbiranje denarja za kampanjo v Trumpovem Mar a Lagu na Floridi. Med kampanjo je poudarjala, da je ponosna članica Trumpovega gibanja pod geslom Naredimo Ameriko spet veliko (MAGA).

Kljub temu ne namerava zapustiti senatne tekme in je sporočila, da ostaja neomajna v podpori prebivalcem Alabame in predsedniku Trumpu. "Moja podpora je bila neomajna, odkar se je predsednik Trump povzpel po tekočih stopnicah junija 2015. On je največji predsednik v mojem življenju in nameravam iti v Washington kot zvezna senatorka iz Alabame, da tam predstavljam agendo predsednika Trumpa najprej Amerika," je sporočila nekdanja veleposlanica v Sloveniji.

PREBERITE TUDI:

QoCzp5CAAnk

3M8p8SkGeFw