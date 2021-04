Sodišče ustavilo postopek tudi zoper mariborsko dijakinjo

Pred sodnikom za prekrške je bila zaslišana zaradi sodelovanja na miroljubnem februarskem protestu za odprtje šol v Mariboru

Policisti popisujejo "sumljive in nevarne dijake", ki zgolj mirno protestirajo na varni razdalji in z zaščitnimi maskami

Okrajno sodišče v Mariboru je ustavilo postopek zoper prvo mariborsko dijakinjo, ki je bila zaslišana pred sodnikom za prekrške zaradi sodelovanja na februarskem mirnem protestu za vrnitev v šolske klopi. Ustavitev postopka je napovedana tudi za drugega zaslišanega dijaka, a za tega še ni bila pisno izdana sodna odločba.

Omenjena dijakinja je morala pred sodnika za prekrške stopiti prejšnji teden. V njeno podporo se je pred poslopjem Okrajnega sodišča v Mariboru zbrala množica ljudi in jo pozdravila z aplavzom.

"Sodišče je postopek ustavilo iz razloga smotrnosti," je danes sporočil zagovornik dijakinje Dino Bauk.

Informacijo so potrdili tudi na sodišču. Predsednica Alenka Zadravec je za STA pojasnila, "da je bil postopek o prekršku zoper dijakinjo, ki je bila zaslišana 15. aprila, ustavljen, skladno z določbo tretjega odstavka 40. člena zakona o prekrških, ki določa, da če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, se postopek o prekršku ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči vzgojnega ukrepa in niso izpolnjeni pogoji za izrek globe in stranske sankcije".

Kot izhaja iz pisne obrazložitve sodnika, ki jo je medijem posredoval odvetnik Bauk, je sodišče na podlagi zaslišanja ugotovilo, da je dijakinja osebnostno povsem zrela, inteligentna, odgovorna in družbeno kritična oseba, "ki ob dejstvu, da je tekom postopka že postala polnoletna, ne potrebuje dodatnih sodnih nasvetov in opozoril, varstva, pomoči in razvijanja njene osebne odgovornosti, da bi se zagotovila njena vzgoja in pravilen razvoj, kar je namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike".

Sodišče je izpostavilo, da je dijakinja na shodu upoštevala takrat veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. "Res je, da je bil ta shod v nasprotju z določili odloka, (ki je v tem delu že sicer ustavno sporen), vendar ob tem nikakor ne gre prezreti, da se je mladoletna tega shoda udeležila zgolj zato, da bi kot mlada, inteligentna, družbeno kritična in aktivna oseba, ki ji ni vseeno za položaj svoje generacije, javnost opozorila na stisko dijakov, s čimer je zgolj izvrševala temeljno ustavno in človekovo pravico do svobode zbiranja in do svobode izražanja mnenj," piše v obrazložitvi.

Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi, so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih šestim osebam odredili globo v višini 400 evrov. Trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške.

Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. Drugi se je moral zglasiti na sodišču ta teden, sodnica pa je že takrat napovedala ustavitev postopka zanj. "Sodna odločba v zvezi s postopkom o prekršku zoper dijaka, ki je bil zaslišan 20. aprila, pisno še ni izdana," so danes povedali na sodišču.

Za tretjo dijakinjo je obravnava na sodišču razpisana za 19. maj, je povedal Bauk.

