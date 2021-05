VIDEO: Ste se prepoznali v teh besedah?

O pandemiji in solidarnosti je spregovoril filozof dr. Mladen Dolar

XhsPMmEly2I

O pandemiji in solidarnosti je ob 13. Kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije spregovoril dr. Mladen Dolar, profesor in znanstveni svetnik na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ste se prepoznali v njegovih besedah?

Dolarjeva glavna raziskovalna področja so nemški idealizem, strukturalizem in psihoanaliza ter filozofija umetnosti. Predaval je na številnih univerzah v Evropi in Ameriki (redno je gostujoči profesor na univerzi v Čikagu in na European Graduate School v Švici). Poleg skoraj 200 razprav in člankov v znanstvenih revijah in zbornikih je avtor 14 knjig v slovenščini, v tujini pa je najbolj znana njegova knjiga o glasu A Voice and Nothing More (MIT 2006), ki je bila prevedena v deset jezikov.

