Petkovi vseslovenski vstaji se bodo pridružili tudi sindikati

28. maja se v Ljubljani obeta do zdaj največji protivladni protest

Eden od preteklih protestov sindikatov javnega sektorja. V ospredju, z dvignjenimi rokami: Dušan Semolič, Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek.

© Borut Krajnc

Pet sindikalnih central (Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost) je svoje člane obvestilo, da podpirajo vseslovensko vstajo, ki se bo zgodila v petek, 28. maja, s pričetkom ob 18. uri na Prešernovem trgu.

"Obvestili bomo člane, da podpiramo protest in sindikati se ga bomo tudi udeležili," je za Večer potrdila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Udeležbo na protestu je mogoče razumeti kot korak naprej v zaostrovanju odnosov z vlado, potem ko je zaradi odsotnosti socialnega dialoga in enostranskega vladnega sprejemanja zakonskih predlogov omenjenih pet central izstopilo iz Ekonomsko socialnega sveta (ESS).

"Takšen socialni dialog, socialno državo in pravice delavcev, ki smo jih sindikati skozi leta izgradili in priborili in so trenutno ogroženi, bomo zato branili tudi z udeležbo na protestnih aktivnostih."



Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

"Socialni dialog je ena od oblik sodelovanja javnosti pri upravljanju javnih zadev, je element demokratičnega delovanja institucij, ki daje predlogom ustrezno legitimnost in zagotavlja ravnovesje med interesi delodajalcev in delavcev. Gre za to, da se sliši glas delavcev in sindikati smo se leta borili za dialog, v katerem je ta glas slišan in za to, da je ta dialog dosegel raven, ki zagotavlja enakovrednost socialnih partnerjev. Takšen socialni dialog, socialno državo in pravice delavcev, ki smo jih sindikati skozi leta izgradili in priborili in so trenutno ogroženi, bomo zato branili tudi z udeležbo na protestnih aktivnostih," so med drugim v obvestilu članom zapisali v Konfederaciji sindikatov Pergam.