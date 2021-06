Leljak napovedal ponovno preimenovanje Titove ceste

Župan Radencev Roman Leljak še kar ni obupal

Roman Leljak, župan Radencev / Josip Broz - Tito, nekdanji predsednik Jugoslavije

Župan Občine Radenci Roman Leljak je po tistem, ko je ustavno sodišče razveljavilo odlok, s katerim je občinski svet Titovo cesto preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije, napovedal ponovno sprejetje odloka o preimenovanju ceste.

Sodišče je namreč ugotovilo, da je župan ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Odlok tako ni zakonit.

Glede odločitve sodišča je Leljak na svojem Facebook profilu zapisal, da je to "relativno novo stališče ustavnega sodišča, ki se v praksi še ni izpostavilo" ter da bo tovrstna odločitev vplivala na dodatno zavlačevanje postopkov v občinah in birokratizacijo sistema njihovega poslovanja. Prav tako pa občine tudi ne bodo mogle slediti hitrim gospodarskim spremembam.

Kot je še zapisal, bo občinskemu svetu na redni seji, ki bo sklicana 29. junija, predlagal ponovno sprejetje spremembe odloka, "po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, začel pa bo veljati 15 dni po objavi v uradnem glasilu". Na ta način bodo, kot je še zapisal, v celoti spoštovali odločitev ustavnega sodišča.

Leljak je v zapisu med drugim še opozoril, da bo moralo v primeru ponovne vložitve zahteve za izvedbo referenduma s strani občanov ustavno sodišče vendarle "vsebinsko odločiti v smeri odklonilnega ločenega mnenja sodnika Klemna Jakliča in presoditi, ali ime Titova cesta lahko sploh obstaja". Jaklič je sicer znan po svoji naklonjenosti do vladne SDS.

Ustavni sodniki se pri odločitvi namreč niso opredeljevali do zatrjevanj Občine Radenci, da odlok o preimenovanju ceste odpravlja neustavno stanje, ker je ustavno sodišče že v primeru Titove ceste v Ljubljani pred leti ugotovilo, da je takratno občinsko poimenovanje ene izmed ulic po Josipu Brozu Titu v neskladju z ustavo in načelom o varovanju človekovega dostojanstva. "Tudi če bi predpis občine odpravljal protiustavno in nezakonito stanje, bi moral biti takšen predpis sprejet po postopku, ki je v skladu z ustavo in zakonom," so zapisali ustavni sodniki.

Za odločitev o razveljavitvi odloka o preimenovanju Titove ceste v Radencih je glasovalo šest ustavnih sodnikov, proti so bili trije.

