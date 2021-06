»Radi bi, da bi bil Maribor tako multikulturen, kot je bil pred prvo svetovno vojno«

"Mesto je v prvi vrsti seveda namenjeno meščanom. Želim pa si, da bi znali v mesto privabiti ljudi, ki imajo znanja in kompetence, s katerimi bi lahko vplivali na razvoj regije. Temu je namenjena mednarodna osnovna šola, da bi lahko ljudje iz tujejezičnih okolij sem prišli kot družina. Iz izkušenj vem, da imajo mnogi člani uprav bank, zavarovalnic ali drugih velikih podjetij s tem zdaj problem. Zato raje gredo v Ljubljano ali Gradec in s tem izgubljamo dobre kadre. Okrog 20 tisoč ljudi se vozi na delo v sosednjo državo, deset tisoč pa v osrednjo Slovenijo. Imamo ljudi, ki smo jim omogočili zaključiti šolo in fakulteto, potem pa jim ne zagotovimo delovnega mesta, vozače, ki trošijo svoj čas in z vožnjo onesnažujejo okolje. Radi bi, da bi bil Maribor tako multikulturen, kot je bil pred prvo svetovno vojno, ko se je tukaj govorilo več jezikov in so bili v mestu tudi tuji vlagatelji - ne le germanski narodi, ampak tudi drugi."

"Meni je fajn, da imamo prestolnico, ki je tako zanimiva kot na primer London, da ljudje vidijo neki potencial in želijo tam živeti, da se na ulicah ne sliši samo slovenščina …"

Mariborski župan Saša Arsenović

Saša Arsenović

