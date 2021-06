Spomin na novinarja Mladine, ki je izgubil življenje med opravljanjem svojega dela

Ivo Štandeker (1961–1992)

Ivo Štandeker, novinar

© arhiv Mladine

Pred 29 leti je v Sarajevu umrl novinar Mladine Ivo Štandeker. Zadela ga je granata. Ivo bi preživel, če bi ga dovolj hitro pripeljali do bolnišnice, a zaradi vojnih razmer na terenu to ni bilo mogoče.

Teden dni po njegovi smrti je izšla posebna številka Mladine, namenjena njemu in vsem ljudem, o katerih je pisal. Iva so zanimale zgodbe, zanimali so ga ljudje, imel jih je rad. In pisal je zanje. Ko je umrl, je opravljal novinarsko delo.

Posebno številko Mladine o Ivu Štandekerju lahko prelistate na tej spletni povezavi (pdf) >>

https://www.mladina.si/inc/flow/mladina/2021/doc/ivo_standeker.html

PREBERITE TUDI: