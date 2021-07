Monika Weiss | foto: Uroš Abram

»V direktivi EU jasno piše, da poseg v vodno zemljišče ni dovoljen, izjeme tudi ne«

Prof. dr. Mihael Jožef Toman, biolog in ekolog, raziskovalec celinskih voda

Ko je prof. dr. Mihael Jožef Toman sredi maja letos na povabilo revije National Geographic Slovenija pripravil webinar, je dobro uro trajajoče predavanje poslušalo več kot tri tisoč poslušalk in poslušalcev. Govoril je o stanju voda v Sloveniji. Zanimanje je zgovorno, gre pa prav tako za priznanje govorcu, ki tudi v mednarodnem prostoru velja za enega najpomembnejših strokovnjakov za vode. Toman je biolog in ekolog, raziskovalec strukture in funkcije celinskih voda, redni profesor za ekologijo in varstvo celinskih voda na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, član interdisciplinarne strokovne skupine Univerze v Ljubljani s področja voda. Z vodami se raziskovalno, strokovno in pedagoško ukvarja že več kot 40 let, njegova bibliografija obsega 420 bibliografskih enot, predvsem iz ekologije in varstva okolja.

Je tudi podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, v katero so od ustanovitve leta 1991 vključeni najpomembnejši domači strokovnjaki za vode, in član številnih mednarodnih združenj, med drugim International Water Association (IWA) in European Water Association (EWA). Društvu je ministrstvo za okolje pod ministrom Andrejem Vizjakom nedavno odvzelo status delovanja v javnem interesu ohranjanja narave.

Dr. Toman, veste tako rekoč vse o vodah. Ravno zaradi tega znanja boste, kot pravite, na referendumu o zakonu o vodah 11. julija glasovali proti.