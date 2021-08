Grega Repovž | ilustracija: Franco Juri

Novi val

Je vladna strategija kaznovanja necepljenih res pravi pristop v epidemiji? Vse dosedanje represivne metode so se izkazale za neučinkovite.

Nasprotovanje cepljenju je med najvišjimi v Evropi.

V četrti val epidemije Slovenija vstopa z eno najnižjih precepljenosti v Evropi, hkrati pa se vlada vede, kot da je v Sloveniji stanje podobno kot v državah, kjer se je velika večina prebivalstva odločila za cepljenje. Še slabše: čeprav je v Sloveniji cepljenih le 40 odstotkov prebivalcev, vlada ni pripravila strategije, ki bi to dejstvo upoštevala. Zdaj stavi le na en ukrep: da bo s pritiskom delodajalcev, ki bodo morali plačevati testiranje necepljenih zaposlenih, posredno izvedla pritisk na tiste, ki zavračajo cepljenje, in jih tako prisilila, da se cepijo. Vendar ta strategija ne more obroditi večje precepljenosti. Že v drugem in tretjem valu se je namreč izkazalo, da kaznovalne politike v času epidemije prinesejo le izigravanje predpisov, ignoriranje navodil zdravstvene stroke in na koncu visoko stopnjo okužb, visoko zasedenost bolniških postelj in visoko smrtnost. Boj proti epidemiji pač uspeva le v družbah, kjer iščejo dogovore, konsenz ter sporazumno ravnanje oblasti in državljanov, drugod pa kosita bolezen in smrt.