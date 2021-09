»Gospod Janša, teh naključij je bilo malo preveč«

IZJAVA DNEVA

"Gospod Janša, teh naključij je bilo malo preveč. Naključje na Novi Zelandiji, naključje na Mavriciusu, naključje pri vas na vikendu, pa naključje na jahti, kjer vam je očitno že v testnem krogu postalo tako dolgčas, da ste se usedli na kavč in prižgali teletekst."

(Poslanec Levice Luka Mesec v Državnem zboru (DZ) o "naključnih" srečanjih slovenskega predsednika vlade Janeza Janše z lobistoma Marčičem in Dimnikom ter o povezavah med politiko SDS v zdravstvu in njunimi zaslužki. V zadnjih 20 letih sta namreč z državo "obrnila" za 300 milijonov evrov poslov; via Facebook)

Janez Janša in Luka Mesec

