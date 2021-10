V Trstu danes antifašistični shod

Protestnice in protestniki bood zahtevali razpustitev fašističnih organizacij

Italijanske sindikalne organizacije CGIL, UIL in CISL ter Vsedržavno združenje partizanov (ANPI) za drevi v Trstu napovedujejo antifašistični shod, potem ko so nasprotniki covidnega potrdila, med katerimi so bili tudi skrajni desničarji, v soboto napadli prostore sindikata CGIL v Rimu. Danes bodo zahtevali razpustitev fašističnih organizacij.

Organizatorji so poudarili, da "skvadristični napad na CGIL, ki ga je pripravila Forza Nuova, pomeni neposreden napad na demokracijo in delo", poročajo tržaški lokalni mediji.

Izpostavili so, da je potreben odločen in takojšen odziv političnih institucij in politike. Zahtevajo "takojšnjo razpustitev vseh gibanj in strank, ki se sklicujejo na fašistično ideologijo".

K množični udeležbi na shodu proti fašizmu, ki se bo začel ob 18. uri na Velikem trgu, so pozvali tudi v stranki Slovenska skupnost. "Slovenci smo v začetku prejšnjega stoletja fašizem prvi in najbolj kruto okusili, tako kot smo se mu med prvimi odločno uprli. Zato tudi danes jasno in glasno pozivamo državne institucije, naj v kali zatrejo vsako obliko neofašističnega javnega udejstvovanja, preden bi bilo prepozno," so zapisali ob tem.

V soboto se je v italijanski prestolnici zbralo več deset tisoč nasprotnikov covidnega potrdila, proteste so zaznamovali tudi izgredi. Skupine desničarskih skrajnežev so med drugim napadle stavbo, v kateri ima sedež sindikalno združenje CGIL. V spopadih je bilo ranjenih 38 policistov, prijeli so več desničarskih skrajnežev.

Obsodili so tudi sobotni napad na sedež sindikata CGIL v Rimu, ki so ga vodili predstavniki skrajno desne stranke Forza Nuova. Po besedah SSk gre za kapljo čez rob in vrh ledene gore, ki kaže na njeno več kot očitno fašistično matrico.

Po sobotnih izgredih se vrstijo pozivi k razpustitvi Forze Nuove. Po poročanju tržaškega časnika Primorski dnevnik razpustitev omogoča zakon scelba. Gre za izvršilni predpis 12. prehodnega in končnega določila italijanske ustave, ki prepoveduje vsakršen poskus oživljanja fašistične stranke.

Takšen ukrep lahko na podlagi odločitve sodišča, s katero je ugotovljena ponovna ustanovitev fašistične stranke, sprejme notranji minister. V izrednih oziroma nujnih primerih pa lahko ukrepa tudi vlada z uredbo z zakonsko močjo.

Po poročanju Primorskega dnevnika vlada s pravniki in drugimi strokovnjaki preverja možnosti za razpustitev Forze Nuove. Premier Mario Draghi pa je dejal, da pozorno spremljajo to temo, tožilstvo tako nadaljuje preiskave.

K razpustitvi fašističnih organizacij bodo pozvali tudi v soboto na antifašističnem shodu v Rimu, ki ga prav tako pripravljajo italijanska sindikalna združenja.

